Titolo originale: Roman J. Israel, Esq.

Regia: Dan Gilroy

Cast: Denzel Washington, Colin Farrell, Nazneen Contractor, Pej Vahdat, Brittany Ishibashi, Amanda Warren, Joseph David-Jones, Andrew Tinpo Lee, Cynthia Dallas, Niles Fitch, Carmen Ejogo, Shelley Hennig, Tony Plana, James Paxton

Genere: Thriller, colore

Durata: 122 minuti

Produzione: USA, 2017

Distribuzione: Warner Bros Italia

Data di uscita: 31 maggio 2018

"End Of Justice – Nessuno è innocente" ha per protagonista Roman J. Israel, un eccellente avvocato con grande esperienza. Lavorando in una piccola agenzia giuridica di Los Angeles, Roman ha passato molto tempo a cercare di creare una riforma del sistema giuridico, ma per raggiungere il successo, ha dovuto rinunciare alla possibilità di avere una famiglia e una vita normale. Soltanto in questo modo poteva combattere per la giustizia e aiutare le persone.

Roman, oltre che ad essere un’eminenza grigia, un cervello dietro le quinte è anche il socio dell’agenzia in cui lavora. Quando il suo capo si ritrova sul letto dell’ospedale per un attacco di cuore, Roman è costretto ad assumere il pieno controllo dell’agenzia. Questo cambiamento permette al protagonista di scoprire tutti i segreti che il collega per anni ha cercato di nascondere, primo tra tutti che l’agenzia è sull’orlo del fallimento. In un attimo tutta la vita di Roman crolla, e non gli resta altro che cercare un nuovo lavoro, ma è la possibilità di perdere la sua reputazione che lo spaventa maggiormente. Perciò, nonostante tutte le difficoltà, Roman J. Israel ha intenzione di combattere fino all’ultimo.

End Of Justice – Nessuno è innocente: l’accoglienza della critica

La pellicola è stata presentata al Toronto International Film Festival il 10 settembre 2017, ma a causa di una tiepida accoglienza il film è stato rimontato e abbreviato tagliandone alcune scene per rendere la narrazione più scorrevole. Successivamente "End Of Justice – Nessuno è innocente" è stato candidato a molteplici premi, tra cui il Premio Oscar per il Miglior Attore a Denzel Washington.