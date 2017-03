Titolo originale: The Emoji Movie in 3D

Regia: Anthony Leondis

Cast: T.J. Miller, James Corden, Ilana Glazer, Steven Wright

Genere: Animazione, Colore

Durata: 120 minuti

Produzione: USA, 2017

Distribuzione: Warner Bros

Data di uscita: 28 settembre 2017

"Emoji: Accendi le emozioni" racconta la storia di Gene, un'emoji che vive nello smartphone di un ragazzo. Siamo a Textopolis, luogo in cui abitano tutte le emoji, e ognuna di essa ha un'unica espressione caratterizzante. " racconta la storia di Gene, un'emoji che vive nellodi un ragazzo. Siamo a, luogo in cui abitano tutte le emoji, e ognuna di essa ha un'unica espressione caratterizzante.

In questa generalizzazione Gene si differenzia: lui è l'unico capace di cambiare espressione secondo la sua volontà, creando spesse volte molto caos con la sua diversità ed imprevedibilità. Sarà proprio questo a spingere Gene in un viaggio, insieme agli alti amici per cercare d trasformarsi, ma lungo il tragitto qualcosa li rallenta: un male maggiore e inaspettato li travolge.

Emoji: all'interno di un mondo tutto nuovo

"Emoji: Accendi le emozioni", è un film di animazione diretto da Anthony Leondis. Il suo approccio al mondo animato non è una novità: lo ricordiamo come regista di "Igor" (2008); questa volta con "Emoji: Accendi le emozioni" al fianco di Erik Siegele ne scrive anche la sceneggiatura.

Il regista ci porta in un mondo a noi molto caro ma in realtà del tutto sconosciuto, come quello che vive all'interno del nostro cellulare. Infatti, nascosto nell'App dei messaggi risulterebbe esserci nascosto Textopolis, una città abitata da sole emoji che non vedono l'ora di essere utilizzate.

Gene, un viaggio per essere normale

Gene, doppiato da T.J. Miller, è l'indiscusso protagonista del nuovissimo film di animazione "Emoji: Accendi le emozioni" il cui unico scopo è diventare 'normale', come le altre emoji. Come un vero eroe, affronta il viaggio che gli avrebbe cambiato l'esistenza con molta determinazione, non senza farsi aiutare però.

Al suo fianco ci saranno altre: il suo amico Hi-5 (il"batti il cinque" con la voce di James Corden), anche lui determinato nel portare a termine la missione, e l'emoticon ribelle programmatrice di computer e l'unica capace di rompere i codici Jailbreak (voce di Ilana Glazer).Il loro unico scopo è quindi di trovare il codice che risolverà il problema di 'diversità' del loro amico, compagno di 'app-ventura', attraverso le diverse applicazioni dello smartphone. A questo però si aggiunge anche la missione di salvare il loro intero mondo, dato che un male inaspettato e molto più grande ha minacciato il telefono.

La pellicola, distribuita da Warner Bros, uscirà in Italia il 28 Settembre 2017.