Emoji: Accendi le emozioni - Recensione: Cosa succede all'interno di un telefono?

Pronti a essere catapultati nel mondo di "Emoji: Accendi le emozioni"? Un mondo dove tutte le emoji che utilizziamo sono costrette a mantenere la stessa espressione per poter essere efficienti al cento per cento? Tra tutte, Gene sente di essere diverso, lui è capace di poter esprimere tutte le emozioni che vuole anziché una sola. Intraprende così un viaggio alla ricerca di se stesso, cercando di capire cosa sia meglio per lui.

"Emoji: Accendi le emozioni" è un film davvero super divertente, adatto sia agli adulti che ai bambini. Come la maggior parte delle pellicole di questo genere, ci sono delle citazioni che possono cogliere i genitori che accompagnano i propri figli al cinema. Sin dalla prima scena viene mostrato quanto si è dipendenti dal cellulare, quest'apparecchio che ormai consente di poter fare tutto e grazie al quale la comunicazione tra esseri umani è stata semplificata di molto.

Nel corso della visione si segue il viaggio di Gene, che vuole a tutti i costi essere un 'bha' proprio come i suoi genitori e facendo il paragone con la vita reale è esattamente quello che succede a chiunque. Tutti si ostinano a mettersi in evidenza, con la speranza di ricevere delle attenzioni, anche da gente totalmente sconosciuta, senza poi rendersi conto di quanto possa essere importante mostrarsi per ciò che si è realmente.

Il viaggio nel mondo di "Emoji: Accendi le emozioni"

Certo si parla di emoji, sono solo delle faccine che si usano per poter cercare al meglio di comunicare il proprio stato d'animo quando si risponde a un messaggio, ma da come vengono trattati determinati topic durante tutta la storia si capisce che c'è di più.

Si può quasi fare il paragone con la propria vita: tutti hanno un telefono, tutti messaggiano costantemente con qualcuno e tutti usano le faccine per poter comunicare, un po' come se fossero dei geroglifici.

Insomma, "Emoji: Accendi le emozioni" già a partire dal titolo cerca di comunicare un messaggio ben chiaro e definito che arriva dritto al cuore. Durante la visione i bambini saranno entusiasti per i mille colori che appaiono sullo schermo e per quanto i vari personaggi siano divertenti e combina guai, mentre agli adulti viene offerto qualcosa su cui riflettere: non tanto spegnere il cellulare (perché ormai ci si fa di tutto), ma non dimenticarsi mai di essere se stessi, senza alcuna paura dei pregiudizi.

Alessio Camperlingo