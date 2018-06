Emily Blunt nel terzo film di “Sicario”?

Emily Blunt è attesa per il terzo film di “Sicario”. Con “Sicario 2: Day of the Soldado” pronto per il rilascio, il produttore Trent Luckinbill sta già pensando a come sarà completata la trilogia, e vorrebbe l’attrice nuovamente nel cast.

Emily Blunt: possibile ritorno nei panni di Kate Macer

Emily Blunt non appare nell’imminente sequel di “Sicario”, ma questo non significa che non rivedremo più il suo personaggio, Kate Macer.

In un’intervista con CinemaBlend, il produttore in franchising Trent Luckinbill ha rivelato che i colloqui dietro le quinte sono già iniziati per riportare Emily Blunt sul set del capitolo conclusivo della trilogia.

Trent Luckinbill ha dichiarato: “Non abbiamo ancora scritto la sceneggiatura, ma sì, avrebbe molto senso il ritorno della Blunt. Siamo tutti fan del film, siamo tutti giunti alla stessa conclusione, che sarebbe bello vederla di nuovo”.

Il primo sequel, “Soldado”, ruota intorno ai personaggi interpretati da Benicio Del Toro e Josh Brolin e arriverà nei cinema a fine mese. Il sequel sta già ottenendo forti reazioni dalla critica, e un terzo film sarà un gioco da ragazzi se “Soldado” decollerà al botteghino.

Lo sceneggiatore è pronto a inserire Emily Blunt nella storia

Lo sceneggiatore Taylor Sheridan ha ammesso il motivo per cui il personaggio di Blunt non è stato incluso nel sequel: a The Wrap ha dichiarato nel novembre 2016, che il personaggio di Emily Blunt ha completato il suo percorso alla fine del primo film e non voleva mancare di rispetto all’attrice riportandola per qualcosa senza scopo nel sequel.

Nonostante non abbia incluso Blunt in “Soldado“, Sheridan ha ammesso in quel momento che “potrebbe esserci spazio per il personaggio di Blunt da qualche altra parte lungo la strada”.

Da parte sua, Emily Blunt si è mostrata interessata a tornare nei panni di Kate Macer, durante un’intervista con IndieWire all’inizio di quest’anno, ha affermato di aver avuto una bella esperienza con questo personaggio, e che se avesse avuto l’opportunità sarebbe tornata davanti alla macchina da presa per interpretarlo ancora.

“Soldado” arriverà nelle sale italiane il 18 Ottobre 2018.

Mariateresa Vurro

19/06/2018