Titolo originale: The Leisure Seeker

Regia: Paolo Virzì

Cast: Helen Mirren, Donald Sutherland, Kirsty Mitchell, Robert Walker Branchaud, Joshua Mikel, Christian McKay, Leander Suleiman, Raul Colon, Robert Pralgo, Lindsey Moser

Genere: Drammatico, colore

Durata: 112 minuti

Produzione: Italia, Francia, 2017

Distribuzione: 01 Distribution

Data di uscita: 25 gennaio 2018

"Ella e John - The Leisure Seeker" è un film drammatico tratto dall'omonimo romanzo di Michael Zadoorian e diretto da Paolo Virzì, regista, sceneggiatore e produttore italiano; già noto al grande pubblico per il successo di "La prima cosa bella", lavoro che nel 2018 ha ottenuto ben diciotto nomination al David di Donatello.

Protagonisti della vicenda sono un'arzilla coppia di ottantenni che, stanchi della vita monotona di due anziani vittime dell'inesorabile incedere del tempo e nel tentativo di sfuggire ad un destino che li vedrà concludere i propri giorni in un ospizio; decidono di prendere in mano quel che resta dei propri anni e di intraprendere un'incredibile viaggio all'insegna dell'avventura. A bordo del loro The Leisure Seeker, il nomignolo affettuoso con cui la famiglia era solita ricordare il vecchio camper che per molti anni aveva portato in vacanza Ella, John e i loro figli; in un caldo giorno d'estate, la strana coppia stupisce tutti e si proietta in America, destinazione Key West.

Ella e John - The Leisure Seeker, un viaggio introspettivo

Con uno sguardo allo stesso tempo divertente e riflessivo, in " Ella e John - The Leisure Seeker", Virzì ci porta all'interno di un racconto entusiasmante, affidando la buona riuscita della pellicola alla magistrale interpretazione di due immensi maestri del cinema e del teatro: Helen Mirren, Donald Sutherland, capaci di trasformare tematiche non proprio originali - come quella del tempo che scorre e della malattia - in un film dal grande contenuto visivo ed emotivo; non mancando di offrire allo spettatore notevoli spunti di riflessione sui rapporti, sulle persone e sulla fragilità dell'esistenza umana.