Elizabeth Banks e James Gunn di nuovo insieme per un horror movie

Elizabeth Banks e James Gunn di nuovo insieme. La giovane attrice dopo aver interpretato il ruolo della protagonista nel film di Gunn, “Slither” (2005) lavorerà di nuovo con regista in un film horror ancora senza un titolo ufficiale.

Elizabeth Banks e James Gunn: un sodalizio artistico

James Gunn, il regista del franchise Disney “Guardiani della Galassia“, questa volta sarà il produttore del progetto interamente finanziato dalla H Collective che insieme alla compagnia di James, la Troll Court Entertainment si occuperà anche dell’aspetto produttivo. Dietro la macchina da presa siederà David Yarovesky, co-writer e regista del film horror “The Hive” (2005).

Le riprese del nuovo film horror cominceranno durante la primavera del 2018 anche se per ora lo “storytelling” è ancora tenuto all’oscuro. Brian e Mark Gunn hanno scritto la sceneggiatura.

“Elizabeth e io siamo da sempre stati sulla stessa onda artistica sin dal nostro primo incontro, quando ha sostenuto il provino per il mio film “Slither” nel lontano 2005″ annuncia James Gunn. “Lei è rimasta da allora una delle mie migliori amiche nel mondo, e ho tirato fuori le unghie e i denti per lavorare di nuovo con lei. Lei è la compagna perfetta per la realizzazione del progetto da parte mia e della H Collective”.

Elizabeth Banks è diventata famosa grazie a “Pitch Perfect 3“, nel quale ha recitato il ruolo di Beca Mitchell, e da lei stessa prodotto. Recentemente ha interpretato il ruolo di Melissa McCarthy nella commedia noir “The Happytime Murders” ed è pronta a tornare alla direzione con il reboot di “Charlie’s Angels” della Sony. In trattative per il nuovo dramma “Signal Hill” di Taylor Hackford, insieme a Jamie Foxx con la sceneggiatura di David McMillan.

Per quanto riguarda gli ultimi lavori del regista Gunn, ormai è noto che quest’ultimo sta lavorando allo script del terzo capitolo di “Guardiani della Galassia“.

Matteo Farinaccia

08/03/2018