Elisabeth Moss sarà la produttrice e la protagonista del film Her Smell

Elisabeth Moss sarà la protagonista nel film “Her Smell” diretto da Alex Ross Perry nel ruolo di un Punk Rocker, con problemi di alcolismo in cerca della sua creatività.

Elisabeth Moss: un nuovo progetto

Secondo quanto riportato da Variety, l’attrice Elisabeth Moss, conosciuta per aver interpretato Peggy Olson nell’acclamata serie televisiva “Mad Men” e recentemente vista sugli schermi nella serie Hulu, “The Handmaid’s Tale”, con la quale ha vinto un Emmy come Miglior Attrice Protagonista, produrrà il film “Her Smell” nel quale sarà lei la protagonista.

Il film “Her Smell”, da lei prodotto insieme a Matthew Perniciaro, Michael Sherman di “Bow and Arrow” e Adam Piotrowicz, sarà diretto da Alex Ross Perry. Il regista statunitense ha lavorato già con Elisabeth Moss nei film “Listen Up Philip” del 2014 e “Queen of Earth” del 2015. L’ultimo film di Alex Ross Perry “Golden Exits” è stato presentato nel corso di questa edizione del Sundance Film Festival, e debutterà nelle sale americane il prossimo febbraio. Inoltre lo stesso ha collaborato alla stesura della sceneggiatura del film Disney “Christopher Robin”.

Elisabeth Moss: nel film Her Smell

Nel film “Her Smell”, l’attrice americana interpreterà Becky Something, una punk rockstar con problemi di alcolismo che spinge al limite i suoi rapporti con i compagni di band, la famiglia e i propri fans, nel vano tentativo di riaccendere la propria creatività che un tempo l’aveva aiutata a diventare una star di successo.

Matthew Perniciaro, uno dei produttori del film, ha dichiarato che Alex Ross Perry ha creato dei personaggi memorabili, e che non vede l’ora di poter ammirare questa storia su donne potenti, talentuose e meravigliosamente imperfette.

Le riprese del film, inizieranno appena Elisabeth Moss si libererà dalla produzione della seconda stagione della serie “The Handmaid’s Tale”, che attualmente sta girando.

Elisabeth Moss, inoltre sarà impegnata anche in un altro film, “Call Jane”, un dramma al femminile diretto da Simon Curtis.

Tomas Barile

30/01/2018