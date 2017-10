Regia: Dieter Berner

Cast: Noah Saavedra, Maresi Riegner, Valerie Pachner, Marie Jung, Larissa Breidbach

Genere: Drammatico, colore

Durata: 110 minuti

Produzione: Germania, 2016

Distribuzione: Draka

Data di uscita: 27 novembre 2017

"Egon Schiele - Death And The Maiden", di Dieter Berner, ripercorre la vita, breve ma intensa, del pittore austriaco Egon Schiele, che agli inizi del Novecento sconvolse col suo stile scandaloso, quasi al limite della pornografia, gli standard pittorici di una Vienna al centro degli affari culturali in Europa, ormai pronta a cavalcare la modernità.

Egon Schiele - Death And The Maiden: un biopic sulla vita del grande pittore

Schiele è circondato e dipendente dalle figure femminili, in particolare sua sorella e sua prima musa Gerti, e la diciassettenne Wally, probabilmente l'unico vero amore di Schiele, immortalata nel suo famoso dipinto "La donna e la morte".

L’esperienza di Schiele - di bell’aspetto ed amante inesauribile della bellezza femminile - deve fare i conti con una trascuratezza che lo spinge a non tener conto dei limiti impostigli da un fisico piegato prematuramente, sottoposto alle estreme conseguenze dagli eccessi della sua vita.

Sotto l’egida di Klimt, più anziano, all’apice della propria popolarità, che lo accoglie come mecenate, Schiele riuscì nei suoi soli 28 anni di vita a dare alla luce una produzione di dipinti e pitture notevole, passando alla storia come uno dei più grandi e originali innovatori della rappresentazione pittorica del suo periodo.

In questa dimensione di scandalo e provocazione, Egon Schiele sceglierà di tuffarsi nel dolore del suo disagio esistenziale, facendone la sua cifra stilistica, sacrificando alla sua arte, l'amore e la vita stessa.

"Egon Schiele - Death And The Maiden" è diretto da Dieter Berner, attore e sceneggiatore austriaco di fama internazionale, qui nelle vesti di regista di un biopic tradizionale scelto come metodo di racconto per una figura, di fatto, non convenzionale.