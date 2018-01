Regia: Marco Renda

Cast: Gaia Forte, Roberta Mattei, Mariano Rigillo, Nicolò Ernesto Alaimo, Fioretta Mari, Camilla Rinaldi, Christian Borromeo, Gianluca Gobbi, Silvia Siravo, Lidia Vitale, Pietro De Silva, Margherita Paoluzi, Gianni Rosato, Paola Lavini, Claudia Mancinelli, Ivano Conte, Davide Faggioli, Gianna Martorella, Martina Serini, Carlo Carulli

Genere: Drammatico, Colore

Durata: 84 minuti

Produzione: Italia, 2017

Distribuzione: Vinians

Data di uscita: 25 gennaio 2018

Edhel è una bambina che si ritrova a chiudersi in se stessa ed evitare i contatti con i suoi compagni di scuola, a causa di una malformazione che le rende le orecchie a punta. Sua madre vorrebbe che lei si operasse per poter avere dei tratti "normali", ma Edhel si rifiuta pur sentendosi a disagio con la propria situazione. Sarà il bidello della scuola che, dopo averla introdotta nel mondo fantasy, riuscirà a far sentire la bambina in pace con se stessa: Edhel si convincerà, infatti, di discendere dagli elfi e la magia sarà non solo la sua salvezza ma anche la chiave per accettarsi completamente.

Edhel: l'esordio di Marco Renda

Marco Renda guida la regia della sua prima opera, "Edhel". Il film è stato realizzato soltanto in 18 giorni di riprese e con un budget piuttosto basso. Nonostante ciò, la pellicola si è piazzata al secondo posto al Giffoni Film Festival, dove il talento del regista è stato considerato innegabile. Il cast vede alcuni attori esordienti, come Gaia Forte (nel ruolo della protagonista) , Nicolò Ernesto Alaimo, Camilla Rinaldi e Christian Borromeo, affiancati da interpreti già noti agli spettatori come Roberta Mattei, Mariano Rigillo, Fioretta Mari e Pietro De Silva.

"Edhel" indaga uno dei temi più attuali e più problematici, ossia il tema del bullismo. L'indagine mossa da Renda è, però, condotta in modo davvero originale. Il regista infatti stravolge le carte in tavola, ponendo la magia come il contatto più efficace con la realtà e come il mezzo di aiuto migliore per una bambina che si sente fuori posto nel proprio mondo.