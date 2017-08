Dal camionista georgiano all’anziano sul carretto per finire alla figlia abbandonata di Taras è tutto un flusso di emozioni, che connette Easy a questa variegata umanità, che starebbe benissimo in un film del primo Kusturica.

Tutto il film è retto in modo assolutamente straordinario dal suo interprete, che si esprime più con il corpo che con la voce. La sua postura e la sua respirazione cambiano gradualmente nel corso della narrazione. Per questo Nicola Nocella è stato insignito a Locarno del premio speciale Boccalino d’Oro a Meteors.

Del resto, Easy viaggia da solo per terre lontane senza parlare una parola delle lingue del posto non riuscendo così a comunicare in via verbale con nessuno. Eppure, nonostante questo, la narrazione funziona più che bene.

La pellicola in realtà si potrebbe definire il road movie di un perdente e di una bara. Easy, ovvero il trentacinquenne Isidoro, deve portare in un paesino dell’Ucraina il povero Taras, caduto da un’impalcatura, per coprire le colpe del fratello cialtrone Filo, che gli affida l’ingrato compito, mettendolo alla guida di un carro funebre, di cui verrà derubato quasi subito.

Regia: Andrea Magnani

Cast: Nicola Nocella, Libero de Rienzo, Barbara Bouchet, Ostap Stupka, Veronika Shostak

Genere: Commedia, colore

Durata: 91 minuti

Produzione: Italia, Ucraina, 2016

Distribuzione: Tucker Film

Data di uscita: 31 agosto 2017

Una commedia, certo, ma dai tratti malinconici; quella che ci propone il regista e sceneggiatore italiano Andrea Magnani con "Easy - Un viaggio facile facile".

Il protagonista del racconto è Isidoro, un uomo di trentacinque anni conosciuto con il soprannome di Easy, molto solo e con un notevole problema di depressione e sovrappeso.

Easy aveva in ballo una promettente carriera di pilota di go-kart un tempo, ma da quando, a causa della malattia, ha iniziato a mettere su peso e ha smesso di entrane nell'abitacolo, ha dovuto abbandonare il giro e tornare a vivere a casa con la madre.

Tristemente assorto in più o meno convinte intenzioni suicide e partite solitarie davanti alla Playstation, Isidoro spende le sue giornate ingozzandosi di psicofarmaci e cibo spazzatura, credendo di aver ormai raggiunto il fondo; ma la svolta arriva in modo inaspettato e decisamente macabro quando suo fratello Filo - quello brillante e di successo della famiglia - gli chiede un favore per un lavoretto facile facile: trasportare le spoglie di Taras, uno sfortunato operaio morto per un incidente sul lavoro, dall'Italia ad un piccolo paesino in Ucraina.

Da qui inizia l'assurda avventura di Easy che, in un viaggio attraverso i Carpazi alla guida di un carro funebre, scoprirà la strada per ritrovare se stesso.

Easy - Un viaggio facile facile: la storia di un uomo che riprende in mano la sua vita

Malgrado si tratti di una commedia, "Easy - Un viaggio facile facile" è un film intriso di significati profondi che, nel suo substrato, nasconde messaggi e tematiche molto toccanti. Secondo lo stesso regista Magnani, la pellicola è il racconto del viaggio che un uomo deve affrontare per riprendere in mano le redini della propria vita, o per cambiarla completamente.

Gli affascinanti e bucolici paesaggi ucraini sono lo sfondo ideale per questa storia di 'confini': quello tra vita e morte, cultura orientale e occidentale; quelli reali, costruiti dagli uomini e quelli interiori, all'interno della propria persona e che Isidoro deve scoprire e imparare a superare.