Titolo originale: A Star Is Born

Regia: Bradley Cooper

Cast: Bradley Cooper, Lady GaGa, Sam Elliott, Andrew Dice Clay

Genere: Drammatico, colore

Durata: N/d

Produzione: USA, 2018

Distribuzione: Warner Bros Italia

Data di uscita: 17 maggio 2018

"E' nata una stella" è il secondo remake di un film entrato ormai a pieno titolo nella storia del cinema di tutti i tempi. Il progetto, rimasto in cantiere per molto tempo, vanta tra i protagonisti attori del calibro di Bradley Cooper, e Stefania Germanotta, meglio nota a furor di popolo con il nome d'arte di Lady GaGa.

La trama è quella di una favola ormai noto al grande pubblico, ovvero quella del sogno di una giovanissima e ambiziosa cantante di diventare una star. Sul percorso tortuoso di una strada tutta in salita verso il successo, la fanciulla verrà aiutata da un'attore ormai alla fine della sua carriera. Mentre la ragazza arriva alla vetta conquistando persino L'Oscar, il suo benefattore cade nel baratro dell'alcolismo, fino a suicidarsi.

E' nata una stella: il ritorno di un grande successo cinematografico

La prima versione di "E' nata una stella" risale al lontano 1937 ed è stata diretta niente meno che da William Wellman, noto al grande pubblico per alcuni altri grandi successi, tra cui "Ali" nel 1927 - che conquistò il primo Oscar al miglior film della storia del cinema - e "Nemico pubblico" nel 1937 con James Cagney.

Protagonisti della pellicola furono Fredric March e Janet Gaynor, a cui la Walt Disney s'ispirò per dar vita al personaggio di Biancaneve.

Nel 1954 arrivò il primo remake che la Warner affidò alla regia di George Cukor. Questa volta la protagonista, interpretata da Judy Garland, non è un'attrice, ma una cantante; sebbene alla fine del lungometraggio riesca comunque a conquistare l'Oscar. In questa seconda versione, la storia sorpassa il contenuto puramente sentimentale per mostrare un lato del mondo del cinema capace di renderti grande e poi distruggerti.