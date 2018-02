Titolo Originale: Here Comes the Grump

Regia: Andres Couturier

Cast: Toby kebbel, Lily Collins, Ian McShane

Genere: Animazione

Durata: n/d

Produzione: Gran Bretagna, Messico 2018

Distribuzione: M2 Pictures

Data di uscita: 1 marzo 2018

Terry è un ragazzino riservato che ha trascorso le vacanze estive nel parco divertimenti della nonna Mary in cui, grazie alla sua fervida immaginazione, era in grado di viaggiare in terre incantate abitate da mostri e personaggi bizzarri. In seguito alla morte della nonna, però, il parco divertimenti rischia di chiudere.

Triste e sconsolato, Terry non riesce ad abbandonare il ricordo di quelle esperienze fantastiche e dei racconti della nonna; ma sarà proprio qui che interverrà il destino. Infatti su una delle giostre è rimasta un po di magia che lo porterà verso un regno incantato, come quelli della sua fantasia, seppur non perfetto come nei racconti della nonna Mary. Un mago brontolone di nome Broncio ha lanciato un sortilegio che priva dei sorrisi e delle risate il popolo del paese. A questo punto Terry intraprenderà un'avventura attraverso il regno, alla ricerca della formula magica che possa spezzare l'incantesimo, e in cui aiuterà la principessa Alba a sconfiggere malvagie creature. Riuscirà Terry ad accettare i cambiamenti che avvengono in lui?

È arrivato il Broncio: un viaggio per riscoprire la magia del sorriso

"È arrivato il Broncio" si ripropone come un film che racconta un viaggio di formazione in cui il protagonista dovrà superare il lutto per la perdita dell'amata nonna e che lo porterà a crescere e a riscoprire il potere che vive dietro ogni sorriso, grazie anche all'aiuto dell'ilare principessa Alba.

Il film, diretto da Andres Couturier, è stato scritto dai creatori de "L'era Glaciale 2 - Il disgelo" (Jim Hecht) e prodotto dagli Anima Estudios e Prime Focus World. Si tratta dell'adattamento dell'omonimo cartone animato prodotto dalla DePatie–Freleng Enterprises, andato in onda tra il 1969 e il 1970 negli Stati Uniti e diventato famoso in Messico. I doppiatori originali della serie furono: Rip Taylor, Jay North, Avery Schreiber, Stefanianna Christopherson e Marvin Miller.

La lavorazione di "È arrivato il Broncio" è stato annunciata per la prima volta il 17 settembre del 2014 ma l'inizio della produzione fu rimandato a causa dello sviluppo di altri progetti da parte degli Ánima Estudios. La produzione del film è terminata nel 2017.