Dunkirk - Recensione: Nolan vince la guerra

Christopher Nolan è uno dei registi contemporanei più rinomati, la cui abilità di realizzare film complessi e intriganti, ma comprensibili, è apprezzata dai più. Con "Dunkirk" Nolan è finalmente tornato ai suoi inizi d'oro, ai tempi di "Memento" e "Insomnia" nei primi anni del Duemila. Dopo averlo visto inciampare su "Interstellar" e "Il cavaliere oscuro - Il ritorno" molti lo davano già per perso, instradato su un'inesorabile discesa verso l'abisso, e invece il visionario regista britannico è riuscito a stupire tutti e tornare con un solo salto ben saldo in sella.

"Dunkirk" contiene tutto ciò che ha reso Nolan uno dei più grandi registi del nuovo millennio: dialoghi calcolati e mai superflui (in questo caso anche minimali, quasi di contorno a tutta la vicenda), un ritmo perfetto di alternanza tra azione e riflessione, inquadrature eccezionali, intreccio narrativo complesso al punto giusto così da non essere nè astruso nè semplicistico, una realizzazione tecnica strepitosa. Ma "Dunkirk" ha anche qualcosa in più: è un film sulla guerra, che di guerra ha al tempo stesso ben poco e tutto. La 'guerra' così come viene intesa in senso pratico, infatti, fatta di sparatorie, trincee e granate, non si vede mai, ma si percepisce in ogni piccolo dettaglio, come se saturasse l'aria stessa con la sua presenza invisibile e soffocante.

Dunkirk: il mare, la terra e il cielo

Con la sua classica imprevedibilità Nolan spiazza lo spettatore scompigliando la linea temporale. Vengono infatti raccontate tre situazioni diverse del tentativo di salvataggio dei soldati bloccati a Dunkerque, ognuna delle quali si svolge in un arco di tempo diverso: per i soldati sulla spiaggia passa una settimana, per i cittadini che con le loro imbarcazioni private partono per unirsi ai soccorsi un giorno e per i piloti che cercano di tenere a bada il fuoco aereo nemico un'ora. La scelta potrebbe rivelarsi confusionaria, ma non lo è affatto.

Gli attori regalano tutti performance eccezionali, dai meno conosciuti come il soldato semplice Fionn Whitehead a grandi nomi come Tom Hardy che, in sella al suo piccolo Spitfire, riesce a riempire le inquadrature dell'angusta cabina di pilotaggio con la sua sola presenza, nonostante la maschera che gli copre buona parte del volto.

Per tutto questo e molto di più "Dunkirk" merita assolutamente di essere visto, e visto al cinema, perché tra una perfetta colonna sonora e le inquadrature aeree e marine mozzafiato è un'immersione totale nel passato, e la dimostrazione che, in ambito cinematografico, esiste ancora qualcuno con delle idee.

Valeria Brunori