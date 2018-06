“Dumbo” di Tim Burton: online il primo trailer

Esce il primo trailer ufficiale italiano della rivisitazione del film d’animazione “Dumbo” degli anni ’40, diretto da Tim Burton, il quale sappiamo riuscirà a dare il suo tocco alle scene più iconiche della pellicola originale, come la psichedelica scena degli “elefanti rosa”! Il film è interpretato da nomi importanti quali Colin Farrell, Danny DeVito, Eva Green e Michael Keaton.

Dumbo: pronto a spiccare il volo

Il classico d’animazione Disney “Dumbo” esordì nelle sale americane il 23 ottobre del 1941 e vinse un Oscar per la Migliore Colonna Sonora per un musical e ottenne una nomination nella categoria della Migliore Canzone per “Baby Mine”.

La storia di “Dumbo” segue le vicende di Holt Farrier, una ex star del circo che al termine della guerra non sa come riprendere in mano la propria vita laddove l’aveva lasciata. Per sua fortuna, il proprietario del circo Max Medici lo assume con il compito di occuparsi di un cucciolo di elefante appena nato. La particolarità di questo elefantino, che lo hanno già reso lo zimbello di un circo già in crisi, è una malformazione alle orecchie: sono enormi e sproporzionate.

Fra tutti, i figli di Holt non sembrano denigrare la compagnia del piccolo elefante che chiameranno Dumbo. Proprio grazie alla nascita di questa particolare amicizia, i bambini scopriranno qualcosa di eccezionale: Dumbo sa volare!

A questo punto della storia entrano in gioco l’imprenditore V.A. Vandevere e un’artista aerea di nome Colette Marchant i quali fanno di tutto per trasformare il peculiare elefante in una star del circo e salvarlo dalla chiusura.

In questo nuovo film Disney live action di “Dumbo” Holt Farrier è interpretato dal vincitore del Golden Globe Colin Farrel (“In Bruges – La Coscienza dell’Assassino” e “The Lobster“); il persuasivo V.A. Vendevere è interpretato dal vincitore del Golden Globe Michael Keaton (“Birdman” e “Spiderman – Homecoming“); il proprietario del circo Max Medici è impersonato dal vincitore dell’Emmy e del Golden Globe Danny DeVito (“Batman – Il Ritorno” e “Big Fish – Le storie di una vita incredibile”, altro capolavoro di Tim Burton); nei panni della circense Colette Marchant la vincitricedel BAFTA e candidata al Golden Globe Eva Green (“Miss Peregrine – La casa dei ragazzi speciali” e “Dark Shadows“, entrambe dirette da Burton); i figli di Holt Farrier verranno interpretati da Nico Parker e Finley Hobbins due giovani attori al loro debutto sul grande schermo.

Nel cast sono inclusi anche DeObia Oparei, Sharon Rooney, Douglas Reith e Roshan Seth.

Domenico Farruggio

13/06/2018