“Dumbo” – Eva Green in trattative per il live action diretto da Tim Burton

L’attrice starebbe negoziando per partecipare al prossimo remake in live action della Disney

“Dumbo”: Eva Green tra i protagonisti del film

Sembrerebbe proprio che l’attrice Eva Green sia in fase di negoziazione con i produttori della Disney per entrare a far parte del cast di “Dumbo“, un film diretto da Tim Burton.

L’attrice trentaseienne dovrebbe impersonare uno dei tre umani protagonisti della pellicola, un mix tra un live action ed un film di animazione.

La casa di produzione, infatti, sarebbe impaziente di assegnare i ruoli da protagonisti, dopo che sia le trattative con Chris Pine che quelle con Will Smith non sono andate a buon fine.

Per Eva Green sarebbe la terza collaborazione col regista Tim Burton, dopo aver già lavorato insieme in “Dark Shadows” nel 2012 e, più recentemente, in “Miss Peregrine – La casa dei ragazzi speciali” (“Miss Peregrine’s Home for Peculiar Children” in lingua originale).

Per l’attrice potrebbe essere un’occasione, forse, per distaccarsi dall’immagine di femme fatale per la quale viene riconosciuta e che l’ha rattristata più di una volta in passato:

“Mi chiedono spesso se mi preoccupa il fatto che mi vengano sempre affibbiati ruoli da femme fatale. In realtà ho portato avanti così tanti ruoli diversi! Questa cosa mi rattrista molto. E’ così che mi vede la gente, come una donna dall’immagine cupa e gelida? Mi auguro di no. Non sono per niente una Goth, più che altro sono una grande Geek!”.

“Dumbo”: un altro grande successo per la Disney?

La Disney ha gioito parecchio del considerevole successo commerciale dei film in live action degli ultimi anni.

Recentemente, infatti, sono stati prodotti i remake de “Il libro della giungla“, “Cenerentola” ed il nuovo “La Bella e la Bestia” (con Emma Watson, Dan Stevens e Luke Evans), la cui uscita è prevista nelle sale italiane il prossimo 16 Marzo 2017.

La suddetta casa di produzione adesso si augura di raggiungere un simile successo al botteghino con il remake del film d’animazione del 1941 che narra le vicende di Dumbo, un cucciolo di elefante costantemente ridicolizzato a causa delle sue orecchie incredibilmente grandi.

Noi siamo molto fiduciosi sulla buona riuscita di questo film, e voi?

Sonia Buongiorno

08/03/2017