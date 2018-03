Holt, un ex star del circo, si ritrova a dover fronteggiare un serio problema appena tornato dalla guerra. Il proprietario del circo, Max Medici, gli affida un piccolo cucciolo di elefante, che viene preso in giro costantemente per le sue orecchie molto grandi. Con immensa sorpresa, i figli di Holt scoprono che questo animaletto, Dumbo, sa volare. V.A. Vandevere, un imprenditore, e l'artista Colette Marchant vogliono renderlo una vera celebrità circense.

Dumbo: il live action firmato Tim Burton

Il live action di "Dumbo", un vero classico dei film Disney (fu infatti il quarto ad arrivare al cinema), è diretto dal regista Tim Burton ("Edward mani di forbice", "Big Fish - Le storie di una vita incredibile", "La fabbrica di cioccolato", "La sposa cadavere", "Big Eyes").

"Dumbo" comprende un cast davvero stellare: Danny DeVito ("Batman - Il ritorno", "Matilda 6 mitica", "L'uomo della pioggia - The Rainmaker", "Men in Black", "Il giardino delle vergini suicide"), nel ruolo di Max Medici; Colin Farrell ("Saving Mr. Bank", "Storia d'inverno", "The Lobster", "Animali fantastici e dove trovarli", "The Killing of a Sacred Deer") nei panni di Holt; Michael Keaton ("Birdman", "Il caso Spotlight", "The Founder", "Spiderman: Homecoming") interpreta l'imprenditore A.V. Vandevere; Eva Green ("Casino Royale", "Dark Shadows", "Sin City - Una donna per cui uccidere", "Miss Peregrine - La casa dei ragazzi speciali", "Quello che non so di lei") è l'artista Colette Marchant.

L'uscita di "Dumbo" è stata annunciata ufficialmente durante il D23 Expo in California il 15 luglio 2017, dove la Disney ha mostrato un modello di elefantino a cui i grafici si ispireranno per la riproduzione con effetti speciali di ultima generazione.

Questa pellicola si aggiunge alla lista dei live action di produzione Disney, che comprendono i successi di "Alice in Wonderland", dello stesso Tim Burton, e de "La bella e la bestia", interpretato da Emma Watson.