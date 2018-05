Regia: Paolo Sassanelli

Cast: Paolo Sassanelli, Francesco Colella, Rian Gerritsen, Marit Nissen, Kenneth Herdigein, Dagmar Lassander, Tiziana Schiavarelli, Totò Onnis, Lia Cellamare, Mike Reus, Peter Michael, Van Ijperen

Genere: Commedia, colore

Durata: 94 minuti

Produzione: Italia, Islanda, 2018

Distribuzione: Key Films

Data di uscita: 14 giugno 2018

Il film "Due piccoli italiani" ripercorre le vicende di due amici, Felice e Salvatore, entrambi ospiti di un centro di assistenza per malattie mentali. Nonostante l'amicizia i due hanno un approccio alla vita molto diverso: mentre Salvatore, a volte, riesce ad uscire dal centro per svolgere qualche lavoretto di pulizia, Felice si ritrova prigioniero di quel posto per via della sua paura del mondo esterno e del ricordo di sua madre che pensa che viva in Olanda e che vuole raggiungere a tutti i costi.

La loro vita però subisce un cambiamento, quando Salvatore pensa di aver commesso un grave reato nei confronti di una donna decide di darsi alla fuga e di portare Felice con se. I due raggiungono l'Olanda dove andranno incontro ad una serie di situazioni comiche e tragiche allo stesso tempo.

Due piccoli italiani: film d'esordio per neo regista Paolo Sassanelli

"Due piccoli italiani" è un film d'esordio alla regia dell'attore italiano Paolo Sassanelli, conosciuto principalmente per la sua carriera cinematografica, televisiva e teatrale.

Le riprese, finanziate in parte dalla società islandese Duo Productions e da Gudrun Edda Thorhannesdottir, sono iniziate a luglio del 2017 a Bari, per poi spostarsi ad Amsterdam e alla fine in alcune località dell'Islanda. La pellicola infatti è una delle pochissime co-produzioni Italia-Islanda.

A interpretare i due protagonisti sono: Paolo Sassanelli in persona e Francesco Colella, l'attore noto per i suoi ruoli in "La terra dei santi" (2015) e "Piuma" (2016).

Il film "Due piccoli italiani", distribuito da Key Films, è stato presentato a Bari durante l'International Film Festival 2018.