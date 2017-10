Titolo originale: Father Figures

Regia: Lawrence Sher

Cast: J.K. Simmons, Owen Wilson, Glenn Close, Ed Helms, Terry Bradshaw, Ving Rhames, Katie Aselton, Retta, Bill Irwin, Ryan Cartwright, Harry Shearer, Brian Huskey

Genere: Commedia, Colore

Durata: n/d

Produzione: USA, 2017

Distribuzione: Warner Bros Italia

Data di uscita: 22 febbraio 2018

"Due gran figli di…" è una commedia su due fratelli gemelli alla ricerca del loro padre biologico: protagonisti sono Peter Reynolds (Ed Helms) e Kyle Reynolds (Owen Wilson), cresciuti dalla sola ed eccentrica madre Helen (Glenn Close) nella convinzione che il loro padre fosse morto quando loro erano ancora piccoli. Un giorno, però, scoprono che la realtà è un’altra e per questo i due fratelli si decidono a partire alla ricerca del padre, in un viaggio che porterà a galla molte verità, anche sulla loro madre.

Due gran figli di... : un cast stellare

Esordio alla regia per Lawrence Sher con "Due gran figli di..." (Father Figures), dopo un passato come Direttore della Fotografia, il film vanta un cast stellare: Ed Helms, conosciuto ai più per il suo ruolo di Stu Price nei film di “Una notte da leoni”; Owen Wilson, attore statunitense con alle spalle una vasta filmografia, tra cui spiccano i titoli di "Grand Budapest Hotel" di Wes Anderson e "Midnight in Paris" di Woody Allen, che nel 2012 gli vale la candidatura al Golden Globe per il Miglior Attore in un Film Commedia o Musicale per il suo ruolo di Gil Pender; e infine Glenn Close, attrice molto apprezzata che vanta numerose candidature al Premio Oscar come Miglior Attrice Protagonista e Miglior Attrice Non Protagonista e J.K. Simmons, vincitore del Premio Oscar al Miglior Attore Non Protagonista per il ruolo dello spietato direttore d’orchestra Terence Fletcher nel film indipendente "Whiplash", diretto da Damien Chazelle, che gli vale anche un Golden Globe e un BAFTA, sempre per la categoria Miglior Attore Non Protagonista.