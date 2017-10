Titolo Originale: Dreyman Vid Havid

Regia: Sakaris Stórá

Cast: Juliett Nattestad, Helena Heðinsdóttir

Genere: Drammatico, Colore

Durata: 78 minuti

Produzione: Danimarca, Isole Fær Øer, 2017

"Dreams by the sea" è un film commuovente ed intimistico che parla di amore, amicizia, identità. L'opera prima del regista Sakaris Stórá è un racconto autobiografico che sarà presentato nella sezione Alice nella Città alla Festa del Cinema di Roma del 2017.

Dreams by the sea: la vita su uno dei paesi più piccoli del mondo.

Ambientato in uno dei paesi più piccoli del mondo: sulle isole Faroe, in Danimarca, "Dreams by the sea" è la storia dell’adolescente sedicenne Ester. La ragazza vive una vita modesta, insieme ad i genitori religiosi osservanti e conservatori, ma tutto cambia e viene messo in discussione con l’arrivo di una nuova compagna di scuola. Ragna è l’opposto di Ester, anche la sua vita non sembra avere nulla a che fare con quella della ragazza: deve infatti provvedere lei alla crescita del fratello di appena 8 anni, mentre sua madre combatte con la dipendenza da alcol. Le due diventano subito amiche, in particolare Ester vede in Ragna la ragazza coraggiosa e ribelle che vorrebbe tanto trovare il coraggio di essere. Così questa coppia di amiche comincia a passare tutto il tempo insieme, a progettare la fuga dalla noiosa vita dell’isola, ma ben presto dovranno scontrarsi con la triste verità.

Per Sakaris Stórá quella della regia di "Dreams by the sea", è stata una bella sfida. Il regista, alle prese con il suo primo lungometraggio, ha cercato di mantenere un’atmosfera il più intima possibile per rappresentare le sue isole native. Al tempo stesso però ha messo tutto se stesso nelle musiche dall’influenza rock che possiamo ascoltare durante tutto il film.