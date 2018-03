Titolo originale: How to Train Your Dragon 3

Regia: Dean DeBlois

Cast: Cate Blanchett, America Ferrera, Jay Baruchel, F. Murray Abraham, Kristen Wiig, Jonah Hill, Gerard Butler, T. J. Miller, Christopher Mintz-Plasse, Djimon Hounsou, Craig Ferguson

Genere: Animazione, colore

Durata: n/d

Produzione: USA, 2019

Distribuzione: Universal Pictures

Data di uscita: 31 gennaio 2019

La pace raggiunta grazie a Hiccup e il suo drago non è destinata a durare a lungo. Il giovane dovrà affrontare nuove difficoltà per mantenerla intatta...

Dragon Trainer 3: il terzo capitolo della saga di successo

"Dragon Trainer 3" è il terzo capitolo della saga ispirata ai romanzi di Cressida Cowell. Il film è diretto da Dean DeBlois, che aveva ottenuto la nomination agli Oscar per Miglior film d'animazione nel 2011 con il primo capitolo, "Dragon Trainer".

Il regista ha dichiarato in un'intervista: "In Dragon Trainer 3 Hiccup raggiungerà il culmine della maggiore età. Sia lui che Sdentato sono ora i capi delle rispettive tribù, si troveranno a scontarsi cercando di fare quello che considerano giusto per la loro specie. Hiccup alla fine sarà in grado di stare in piedi da solo. Stiamo portando la storia là dove iniziano i libri, dove c'è Hiccup adulto che ripensa ai tempi in cui esistevano i draghi, suggerendo che i draghi in qualche modo se ne siano andati. Perché sono andati via, se decideranno mai di tornare e il mistero dietro a tutto questo è quello che riserverà la nuova storia."

Il grande cast dei doppiatori di "Dragon Trainer 3" è composto anche da Cate Blanchett ("The Aviator", "Blue Jasmine", "Ocean's 8"), America Ferrera ("4 amiche e un paio di jeans", "Matrimonio in famiglia", "End of Watch - Tolleranza zero"), Gerard Butler ("300", "P.S. I Love You", "La dura verità", "Giustizia Privata", "Nella tana dei lupi"), Jonah Hill ("Facciamola finita", "The Wolf of Wall Street", "Ave, Cesare!", "Don't Worry") e Kristen Wiig ("Le amiche della sposa", "I sogni segreti di Walter Mitty", "Lei", "Sopravvissuto - The Martian").