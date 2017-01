"Downsizing" è ambientato in un futuro prossimo, in cui gli umani hanno acquisito la facoltà di potersi ridurre, ovvero diventare un ottavo delle loro dimensioni reali, per fronteggiare l'eccessivo consumo energetico del pianeta. Il film è ambientato in Omaha, città del Nebraska, dove un uomo con problemi economici decide di rimpicciolirsi, perché convinto che così potrà condurre una vita migliore. Purtroppo per lui, sua moglie, che doveva seguire l'uomo nella riduzione, si tira indietro all'ultimo momento.

Downsizing: una commedia satirica sul futuro

Il regista statunitense Alexander Payne è celebre per aver ambientato molte sue pellicole nello stato del Nebraska, tant'è che nel 2013 vi ha girato il film "Nebraska". Payne, però, è ancora più noto per il suo humor nero e la descrizione satirica con cui raffigura la società americana contemporanea, concentrandosi in particolare sui suoi vizi e le sue virtù. Lo stesso "Downsizing" è stato descritto dal regista come "una grande tela, una satira sociale fantascientifica" e "un capolavoro epico", cercherà quindi di trasporre la satira anche nel futuro, mostrando come l'uomo può ridursi con i 'vizi di oggi'.

Downsizing: le grandi celebrità del cast

Inizialmente i due personaggi principali dovevano essere interpretati dalla coppia di attori Paul Giamatti e Reese Witherspoon, ma come protagonista del film, Payne ha scelto Matt Damon, accompagnato nel ruolo della moglie da Kristen Wiig, co-protagonista di Ben Stiller, Owen Wilson e Penelope Cruz in "Zoolander 2". Successivamente, sono entrati a far parte del cast anche gli attori Alec Baldwin, Neil Patrick Harris, l'amato Barney Stinson di "How I met your mother", Christoph Waltz ("Bastardi senza gloria") e Jason Sudeikis, il comico che insieme alla Wiig è uno dei membri principali del "Saturday Night Live".