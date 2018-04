Regia: Rodrigo Cortés

Cast: AnnaSophia Robb, Uma Thurman, Isabelle Fuhrman, Kirsty Mitchell, Rosie Day, Victoria Moroles, Noah Silver, Taylor Russell, Jim Sturgeon, David Elliott

Genere: Fantastico, colore

Durata: n/d

Produzione: USA, 2018

Produzione: Eagle Pictures

Data di uscita: 14 agosto 2018

Il regista, sceneggiatore e produttore spagnolo Rodrigo Cortés porta sul grande schermo "Down a Dark Hall", il suo undicesimo film come regista. Kit Gordy (AnnaSophia Robb) è una giovane studentessa della Blackwood Hall che scopre alcuni pericoli nascosti nella scuola. Questa grande struttura sembra essere la patria del male. Nonostante le dicerie, Kit cerca di mantenere la calma e di ignorare ciò che viene detto concentrandosi esclusivamente sullo studio. All'improvviso tutto intorno alla ragazza cambia drasticamente. Le sue compagne iniziano a sviluppare straordinari talenti. Gordy inizia a fare strani sogni e a sentire voci. Tutto intorno a lei è magico. Blackwood Hall è cambiata e probabilmente è troppo tardi per fuggire.

Down a Dark Hall: la scuola stregata

Rodrigo Cortés dopo "Buried - Sepolto" (2010) e "Red Lights" (2012) è alla direzione di un fantasy drama. "Down a Dark Hall" si ispira all'omonimo romanzo del 1974 di Lois Duncan pubblicato nel 2013 da Stephanie Meyer (autrice della saga "Twilight"). La nuova pellicola è prodotta dalla Lionsgate e da Marty Bowen, Wyck Godfrey, Adrián Guerra, Meghan Hibbet e Stephanie Meyer. All'inizio di ottobre 2016 è stato annunciato il cast. Barcellona e le Isole Canarie regaleranno a "Down a Dark Hall" una magica ambientazione.

La protagonista AnnaSophia Robb ("Jack of the Red Hearts", "The Crash") è apparsa l'ultima volta sul grande schermo nel 2017 al fianco di Alex Lwther e Abigail Breslin in "Freak Show" diretto da Trudie Styler.