Regia: Valentina Zucco Pedicini

Cast: Elena Cotta, Federica Rosellini

Genere: Drammatico, colore

Durata: 95 minuti

Produzione: Italia, 2017

Distribuzione: Fandango

Il film è incentrato su Anna e Hans, due persone ormai adulte costrette a vivere costantemente nei ricordi del passato. Entrambi hanno sempre vissuto nello stesso luogo sin da bambini, un luogo che non è stato un posto molto felice per i due.

"Dove cadono le ombre" è un film sul ritorno dei vecchi ricordi del passato. I due protagonisti sono come intrappolati nel tempo e nello spazio, facendosi strada tra le stanze di un ex orfanotrofio, luogo che è stato testimone dei traumi infantili di Anna e Hans. Quel posto viene visto come un luogo oscuro e terribile, come se lì dentro non fosse concesso l'ingresso alla felicità, ma c'è spazio solo per la tristezza e la solitudine.

Dalle ombre del passato ricompare Gertrud, un'anziana donna apparentemente gentile, però non appena i due la rincontrano il passato sembra esser ufficialmente ritornato a dargli la caccia. Hans e Anna hanno entrambi ricordo diverso di quella donna, il male in persona.

Ricordano perfettamente quanto timore incutesse Gertrud vestita con il suo camice bianco, bianco come i muri che circondavano la sala delle torture. L'ex orfanotrofio era una vera e propria prigione per bambini, si può definire il luogo esatto di 'dove cadono le ombre'. La loro mente torna effettivamente indietro a quei tempo andati, dove il palazzo in cui si trovano è un luogo oscuro fatto a posta per i bambini jenisch strappati alle loro famiglie. Un posto orribile dove si metteva in praticava l'eugenetica e Gertrud era proprio a capo di tutto ciò.

Dopo questo traumatico incontro, Anna decide di partire alla ricerca della sua vecchia amica d'infanzia, Franziska, di cui ha perso le tracce tempo addietro. Si immerge in questo mistero fino a quando non riuscirà a venirne a capo.