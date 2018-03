Titolo originale: Eiga Doraemon: Nobita no nankyoku kachikochi daibouken

Regia: Atsushi Takahashi

Cast: Yumi Kakazu, Subaru Kimura, Wasabi Mizuta, Megumi Oohara, Tomokazu Seki

Genere: Animazione, colore

Durata: 101 minuti

Produzione: Giappone, 2017

Distribuzione: Lucky Red

Data di uscita: 4 luglio 2018

"Doraemon - La grande avventura in Antartide" è un film d’animazione adatto per tutta la famiglia. Narra le avventure del giovane Nobita e del suo gatto robot Doraemon, che stanco dall’estivo caldo della città, decide di trasportare i suoi amici su un gigantesco iceberg nel bel mezzo del Pacifico. Proprio qui trovano un misterioso anello d’oro sepolto in Antartide centomila anni prima.

Il gruppo degli amici decide allora di andare al Polo Sud con la speranza di trovare il proprietario dell’anello. Con grande sorpresa scoprono un’enorme città antica, sepolta dal ghiaccio. Doraemon decide allora di usare i suoi poteri per trasportare tutto il gruppo indietro nel tempo. Forse così riusciranno a risolvere il mistero dell'anello...

Doraemon - La grande avventura in Antartide: gli incassi da record

"Doraemon - La grande avventura in Antartide" è il trentasettesimo capitolo dalla saga di Doraemon ed è stato realizzato da Atsushi Takahashi, l’assistente del maestro Miyazaki.

Il film ha aperto la stagione primaverile giapponese del 2017 e ha incassato già nel primo fine settimana 6,06 milioni di dollari, rivelandosi così il miglior successo tra tutti i film d’animazione in uscita in quel periodo.

In origine "Doraemon" è un manga scritto e disegnato dal duo Fujiko Fujio, pubblicato per ventisette anni, a partire dal 1969, sul mensile CoroCoro Comic. Successivamente il fumetto è stato trasformato in tre serie televisive anime, prodotte tra il 1973 e il 2005, e in vari lungometraggi.