Titolo originale: L'amant double

Regia: François Ozon

Cast: Jacqueline Bisset, Marine Vacht, Jérémie Renier, Myriam Boyer, Dominique Reymond, Fanny Sage, Jean-Édouard Bodziak, Antoine e de La Morinerie, Jean-Paul Muel

Genere: Thriller, colore

Durata: 110 minuti

Produzione: Francia, 2017

Distribuzione: Academy Two

Data di uscita: 19 aprile 2018

Chloé è una ragazza giovane che, però, non riesce a superare un trauma del passato. Per questo motivo decide di iniziare una terapia dallo psichiatra Paul, che si avvicina a lei fino a innamorarsene. Finite le sedute e resa eticamente e professionalmente possibile questa unione, i due decidono di andare a convivere insieme. Proprio a questo punto, Chloé scopre però che il suo compagno ha un gemello, psichiatra anche lui. Mossa da un'innegabile curiosità, decide di recarsi al suo studio. La protagonista inizia, così, ad amarli entrambi. È un amore certo diverso: sensibile da un lato, crudo e passionale dall'altro. Tutto ciò non può che portarla a drammatiche conseguenze.

Doppio amore: il debutto di François Ozon

"Doppio amore" è l'opera prima del regista francese François Ozon, tratta dal romanzo "Lives of the Twins" di Joyce Carol Oates. La pellicola si incentra su uno dei leitmotiv più comuni nel cinema come nella letteratura: il doppio. Tramite alcuni riferimenti cinematografici di grande spessore (Alfred Hitchock; Brian De Palma, "Le due sorelle"; Roman Polanski, "Rosemary's Baby"; David Cronenberg), Ozon pone sul grande schermo non solo l'esperienza della psicanalisi, dando forma ad un thriller psicologico ed erotico che indaga l'intimità della protagonista, Chloé.

Chloé è interpretata dall'attrice Marine Vacht, che ha raggiunto la notorietà con il film "Giovane e bella" per cui ha ricevuto una critica molto positiva da più fronti. Qui l'interpretazione è scandalistica e cruda, come è stata definitiva a Cannes.

"Doppio amore" è stato presentato al Festival di Cannes nel 2017.