Don’t Worry: ecco il trailer in italiano dell’atteso film di Gus Van Sant

Adler Internetional ha presentato il nuovo trailer in italiano di “Don’t Worry” il film biografico targato Gus Van Sant, in uscita nelle sale il 29 agosto.

Don’t Worry: la biografia di un dramma

“Don’t Worry” ripercorre le vicende di John Callahan, interpretato Joaquin Phoenix, un ragazzo con uno spiccato talento per le battute colorite ma con un grosso problema di alcolismo. Una notte Callahan e il suo compagno di bevute subiscono un grave incidente in auto, nel quale il protagonista rimane gravemente ferito ed è costretto all’immobilità. Nonostante, il tragico incidente a causa dell’alcol, John non ha alcuna intenzione di smettere di bere, ma accetta comunque di partecipare ad una terapia di gruppo incoraggiato dalla sua ragazza interpretata dall’attrice Rooney Mara. In questo contesto, Callahan scopre di avere un grande talento nel disegnare vignette satiriche e irriverenti. Ben presto i suoi lavori vengono pubblicati su un quotidiano, procurandogli un vasto numero di ammiratori in tutto il mondo e regalandogli nuove prospettive di vita

“Don’t Worry” è tratto da una storia vera e la messa in scena del film da parte di Van Sant riesce ad affrontare il tema della disabilità senza falsi pietismi e mantenendo la natura contraddittoria e irriverente del protagonista.

Don’t Warry: l’opera incompleta di Robin Williams

Circa vent’anni fa Robin Williams aveva acquisito i diritti dell’autobiografia di Callahan per realizzarne un film di cui voleva essere protagonista proponendone a Van Sant la regia. Il progetto, nonostante diversi tentativi, non riusciva però a trovare una sua configurazione. Vari studios, compresa la Sony, che alla fine ha prodotto il film in collaborazione con Amazon, temevano un eccessivo conflitto tra la tragedia e l’intensità della vita di Callahan e la natura comica di Williams.

“Chi doveva mettere i soldi non confidava evidentemente che Williams potesse anche essere capace di dramma” dice Van Sant con un pizzico di rammarico” ha dichiarato Van Sant, due volte candidato all’Oscar, per “Will Hunting”e “Milk“.

“La vita di John, ed è questo che mi affascinava, la sua storia è piena di incongruenze, di fatalità, fortuna e sfortuna, che lui riversava nei suoi fumetti”, così il regista di “Don’t Worry” racconta dove ha tratto l’ispirazione per questa suggestiva biografia.

Inoltre, grande merito per questa nuova pellicola va a Joaquin Phoenix, come ha dichiarato lo stesso Van San, che oltre ad essere stato un più che degno sostituto del compianto Williams, ha dato nuova fiducia a questo progetto.

Don’t Worry: ecco il trailer ufficiale in italiano della contestata biografia

Chiara Broglietti

16/07/2018