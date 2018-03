Titolo originale: Don't Worry. He Won't Get Far On Foot.

Regia: Gus Van Sant

Cast: Joaquin Phoenix, Rooney Mara, Jonah Hill, Jack Black, Beth Ditt, Olivia Hamilton, Udo Kier, Kim Gordon, Carrie Brownstein, Emilio Rivera

Genere: Biografico, colore

Durata: 113 minuti

Produzione: USA, 2018

Distribuzione: Adler Entertainment

Data di uscita: 10 maggio 2018

"Don't Worry" ripercorre la vita del celebre fumettista John Callahan che, dopo una tortuosa adolescenza, si trova coinvolto in un gravissimo incidente d'auto all'età di 21 anni. Rimasto paralizzato e costretto sulla sedia a rotelle, Callahan scoprirà che il disegno è la migliore cura alla sua situazione.

Don't Worry: il ritorno di Gus Van Sant

Gus Van Sant dirige "Don't Worry", biopic incentrato sulla vita di John Callahan. Il film era in progetto da parecchi anni, come confermato dallo stesso regista, che aveva pensato a Robin Williams come interprete principale. Nel ruolo del protagonista troviamo, invece, Joaquin Phoenix, affiancato da Rooney Mara, Jonah Hill e Jack Black.

Il regista ha deciso di offrire a Callahan una caratterizzazione originale, stando ben lontano dalla banale compassione dovuta alla condizione di stare su una sedia a rotelle. Gus Van Sant si è, infatti, ispirato alle parole dello stesso fumettista, che ha affermato: "Il mio solo metro di giudizio per comprendere se mi sono spinto troppo oltre lo trovo in persone costrette sulla sedia a rotelle o che hanno uncini al posto delle mani. Come me non ne possono più di quelli che pretendono di parlare in nome dei disabili. Di tutta quella pietà e paternalismo. Questo è ciò che va veramente detestato".

"Don't Worry" è stato presentato al Sundance Film Festival 2018 e alla 68° edizione del Festival Internazionale del Cinema di Berlino. Negli Stati Uniti, è distribuito da Amazon Studios, mentre in Italia la distribuzione è affidata a Adler Entertainment.