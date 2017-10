Dominic West, attore britannico (inglese per la precisione) ma di origini irlandesi, vanta una carriera attiva da più di vent'anni, ma i suoi più grandi successi, piuttosto che dal cinema, derivano dalle serie TV, con "The Wire" e "The Affair" a spiccare su tutte.

Dominic West: i primi anni nel mondo della recitazione

(Sheffield, 15 ottobre 1969)

Dominic West, sesto di sette fratelli, può essere considerato un figlio d'arte: sua madre Pauline Mary "Moya", infatti, era anche lei un'attrice. Dopo aver frequentato il Trinity College e l'Eton College, West si laurea alla Guildhall School of Music and Drama nel 1995. Pochi anni prima, nel 1991, recita per la prima volta nel cortometraggio "3 Joes".

Nello stesso anno della laurea avviene il suo battesimo cinematografico vero e proprio nel "Riccardo III" diretto da Richard Loncraine, un film visionario in cui l'omonima tragedia shakespeariana viene trasposta in un'immaginaria Inghilterra degli anni '30 del Novecento oppressa da una dittatura di stampo fascista. Nel 1999 torna a lavorare in un film tratto da un'opera di William Shakespeare, ovvero il bucolico "Sogno di una notte di mezza estate" diretto da Michael Hoffman ("Il club degli imperatori", "The Last Station"). In questo arco di tempo partecipa a film tra i quali "Surviving Picasso" nel ruolo del figlio del famoso pittore e "Spice Girls - Il film", interpretando un fotografo.

Dominic West: l'approdo a Hollywood

Con "28 giorni" Dominic West si fa conoscere anche oltreoceano, affiancato da un grande cast comprendente Sandra Bullock, Viggo Mortensen e Steve Buscemi. L'anno successivo interpreta il chitarrista della band fittizia Steel Dragon in "Rock Star", vero e proprio tributo alla musica heavy metal degli anni '80.

In pochi anni colleziona partecipazioni a produzioni americane molto importanti, come "Chicago", vincitore di ben 6 premi Oscar, "Mona Lisa Smile" con Julia Roberts protagonista e "The Forgotten", con un'intensa Julianne Moore.

A partire dall'horror "Hannibal Lecter - Le origini del male" Dominic West si dedica maggiormente a film più "commerciali", come "300" di Zack Snyder, tratto dall'omonima graphic novel, in cui interpreta il ruolo del perfido Terone, oppure "Punisher - Zona di guerra", in cui veste i panni dello spietato criminale italoamericano Billy Russotti. Nel 2010 affianca Michael Fassbender in "Centurion", ambientato nell'antica Roma, mentre l'anno dopo torna a lavorare momentaneamente in Inghilterra con "Johnny English - La rinascita", con Rowan Atkinson protagonista (più conosciuto dal grande pubblico come l'esilarante Mr. Bean) e Oliver Parker alla regia.

Dominic West: la consacrazione televisiva

È con le serie TV, però, che Dominic West ottiene maggiori riconoscimenti. La sua prima grande prova è in "The Wire", serie ambientata a Baltimora, in cui, partendo da casi legati al traffico di droga, il detective Jimmy McNulty (interpretato appunto da West) si trova a dover affrontare il marcio presente nei vari strati della società americana tipica della vita metropolitana. "The Wire", considerata una delle serie migliori di sempre dal punto di vista della sceneggiatura, è prodotta da HBO, network che aumenterà la sua fortuna successivamente con titoli di grande spessore come "True Detective" o "Il trono di spade".

Il suo lavoro più famoso rimane comunque il ruolo dell'insegnante e scrittore Noah Solloway in "The Affair - Una relazione pericolosa", che parte da una situazione vista e rivista nel mondo dell'intrattenimento (quella di una relazione extra-coniugale) ma che, grazie a un alternarsi dei diversi punti di vista di Solloway e della sua amante, offre spunti originali e sorprendenti nella narrazione della vicenda. "The Affair" nel 2015 vince due Golden Globe: uno come Miglior Serie Drammatica e uno assegnato a Ruth Wilson come Miglior Attrice in una serie drammatica, e lo stesso Dominic West riceve, per la sua interpretazione di Solloway, una nomination per il Miglior Attore in una serie drammatica, premio poi andato a Kevin Spacey per "House of Cards - Gli intrighi del potere".

Francesco Caiazza