Regia: Matteo Garrone

Cast: Marcello Fonte, Edoardo Pesce, Nunzia Schiano, Adamo Dionisi, Francesco Acquaroli, Alida Baldari Calabria, Gianluca Gobbi

Genere: Western, colore

Durata: 120 minuti

Produzione: Italia, 2018

Distribuzione: 01 Distribution

Data di uscita: 17 maggio 2018

Matteo è un uomo che si divide tra il suo lavoro da toelettatore di cani e le giornate trascorse con la figlia Sofia. Non si capisce bene, invece, quale sia la natura dello strano e inquietante rapporto con Simoncino, un ex pugile che lo tormenta. Esausto e esasperato dal modo in cui Matteo è trattato, decide di vendicarsi in modo crudele.

Dogman: la cronaca nera di Matteo Garrone

Matteo Garrone, dopo l'enorme successo di "Gomorra" (vincitore del Grand Prix Speciale della Giuria al Festival di Cannes) e "Il racconto dei racconti - Tales of Tale", torna sul grande schermo con "Dogman", un film cupo e dai tratti noir.

"Dogman", interpretato da Marcello Fonte, riadatta un fatto di cronaca nera avvenuto nella periferia di Roma. Il cosiddetto "delitto del Canaro" riguarda l'omicidio dell'ex pugile Giancarlo Ricci, avvenuto per mano di Pietro De Negri (conosciuto come il Canaro per via del suo lavoro di toelettatore di cani). Come confermato dallo stesso Garrone, "Dogman" è soltanto ispirato a questi fatti, ma non intende rappresentarne una fedele ricostruzione.

In merito al film, il regista Matteo Garrone ha affermato: "Ho iniziato a lavorare alla sceneggiatura dodici anni fa: nel corso del tempo l'ho ripresa in mano tante volte, cercando di adattarla ai miei cambiamenti. Finalmente, un anno fa, l'incontro con il protagonista del film, Marcello Fonte, con la sua umanità, ha chiarito dentro di me come affrontare una materia così cupa e violenta, e il personaggio che volevo raccontare: un uomo che, nel tentativo di riscattarsi dopo una vita di umiliazioni, si illude di aver liberato non solo se stesso, ma anche il proprio quartiere e forse persino il mondo. Che invece rimane sempre uguale, e quasi indifferente".

"Dogman" è in concorso alla 71° edizione del Festival di Cannes.