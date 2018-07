Dog Days (2018)

Regia: Ken Marino

Cast: Finn Wolfhard, Nina Dobrev, Vanessa Hudgens, Adam Pally, Lauren Lapkus, Thomas Lennon, Eva Longoria, Jon Bass, Tony Cavalero, Casey Deidrick, Ryan Hansen, Michael Cassidy

Genere: Commedia, Colore

Durata: n/d

Produzione: USA 2018

Distribuzione: Notorious Pictures

Data di uscita: 13 settembre 2018

"Dog Days" è una commedia che vede nel ruolo di regista Ken Marino un attore statunitense protagonista in "Io Dio e Bin Laden" Larry Charles del 2016 e per il film "La babysitter" di McG 2017.

Dog Days: un film per gli amici a quattro zampe

Quando si vive in una grande metropoli è molto probabile vivere vicine e anche incrociarsi per anni senza però conoscersi mai, questo è quello che accade ai protagonisti della pellicola "Dog Days". La trama del film diretto da Ken Marino segue le vicende di un gruppo di persone che abitano nella stessa città e si incontrano casualmente a causa proprio dei loro cani, grazie a questo fatidico "incontro" cambieranno i destini e le vite dei protagonisti della commedia. Grazie ai fedeli amici a quattro zampe, qualcuno scoprirà cosa vuol dire famiglia, qualcuno troverà un nuovo amico, qualcun altro scoprirà la sua anima gemella.

Dog Days: il cast

Nel cast, di questa pellicola che parla dell'amore verso il "fedele migliore amico dell'uomo" il cane, sono tanti i nomi di rilievo tra cui quello di Vanessa Hudgens meglio nota con il nome di Gabriella Montez star del teen movie serial con Zac Efron "High School Musical".

Vanessa Hudgens è un attrice molto promettente che fin da piccola è stata considerata una bambina prodigio. All'età di otto anni inizia a prendere parte a musical come cantante e appare anche in produzioni locali come "Carousel", "The Wizard of Oz", "The Music Man" e "Cinderella". La ragazza successivamente impressionò dei giudici durante un'audizione e fu scelta per girare una pubblicità costringendo così la famiglia a trasferirsi a Los Angeles, dove tuttora vive.

La Hudgens fece il suo debutto al cinema con il film "Thirteen - 13 anni", nel ruolo di Noel, e nel 2004 nel film estivo "Thunderbirds", nel ruolo di Tin-Tin, ma l'apice della notorietà è giunto con il teen movie "High School Miusical" nel 2006.