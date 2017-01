Doctor Who: Peter Capaldi lascia la serie

“La nuova stagione sarà l’ultima per me” ha rivelato ai microfoni di BBC Radio 2

Doctor Who: bisogna andare avanti

Peter Capaldi, dodicesimo Dottore della celebre serie tv, ha rivelato in esclusiva a BBC Radio 2 la sua volontà di lasciare lo show, confermando che la decima sarà la sua ultima stagione.

“Sento che è ora di andare avanti” ha affermato Capaldi. La sua ultima stagione andrà in onda a partire da Aprile 2017.

Il personaggio del Dottore, concepito da Sydney Newman, è un Signore del Tempo (Time Lord), un extraterrestre proveniente dal pianeta Gallifrey, che viaggia nel tempo e nello spazio con una macchina del tempo chiamata TARDIS (un veicolo somigliante ad una cabina telefonica blu utilizzata dalla polizia britannica negli anni ’60).

Grazie alla sua capacità di rigenerarsi dopo la morte, il Dottore viene interpretato da dodici attori diversi nel corso degli anni. L’attore cinquantacinquenne ha prestato il suo volto come dodicesima reincarnazione dell’amatissimo Dottore nel 2014, essendo quindi il quarto attore ad aver impersonato il protagonista dal rilancio della serie sci-fi avvenuto nel 2005; l’hanno preceduto Christopher Eccleston, David Tennant e Matt Smith.

Doctor Who: un giovane attore sarà il tredicesimo Dottore

La dipartita di Capaldi coinciderà con il ritiro dello showrunner della serie Steven Moffat in favore di Chris Chibnall (Broadchurch), il quale avrà la possibilità di ripartire da zero.

Tale svolta forse prevederà un nuovo Dottore giovane, che inizierà il suo percorso insieme al nuovo showrunner, e che potrebbe essere la giusta mossa per un rilancio del merchandising legato alla serie, bruscamente in calo negli ultimi anni.

Non ci sono ancora notizie su chi potrebbe essere il nuovo acquisto, ma le speculazioni tra i seguaci della serie sono già iniziate.

Il premio Oscar Eddie Redmayne, inoltre, ha affermato qualche tempo fa di essere particolarmente interessato al ruolo, sebbene sembri un’opzione poco probabile, dati i suoi impegni sul set di “Animali Fantastici e dove trovarli” per i prossimi cinque sequel del franchising.

E voi, siete d’accordo con la scelta dei produttori? Chi vorreste come tredicesimo Dottore?

Sonia Buongiorno

31/01/2017