Doctor Strange 2: il regista lo renderà horror?

Il regista Scott Derrickson non esclude una venatura horror per “Doctor Strange 2”, rendendolo così più in linea con la sua precedente produzione.

Doctor Strange 2: Scott Derrickson senza limiti per il nuovo film

Nel 2016 era già stato confermato che il film sullo Stregone delle Arti Mistiche avrebbe avuto un sequel, che per ora chiameremo provvisoriamente “Doctor Strange 2”. Inoltre, lo stesso interprete principale, Benedict Cumberbatch aveva confermato che il suo contratto prevedeva più di un film incentrato su Strange.

Scott Derrickson ha dichiarato l’anno scorso che aveva in mente delle idee sulla trama che per la prima pellicola sarebbero risultate, però, un po’ troppo ‘stravaganti’, ma anche che non le avrebbe abbandonate totalmente, mettendole da parte in vista di un film successivo. Adesso è giunto di tirarle fuori. In una recente intervista, infatti, il regista ha espresso alcuni concetti in proposito, sostenendo di non escludere nessuna possibilità diegetica riguardo il sequel. Derrickson ha anche sostenuto che l’inserimento del tema del multiverso nel primo film lascia aperte molte porte per una trama successiva , soprattutto a livello territoriale, data l’abilità di Strange di teletrasportarsi.

Doctor Strange 2: un sequel dalle atmosfere horror?

Il regista ha concluso l’intervista dicendo che non vuole porsi alcun limite. La cosa ha fatto strada a vari possibili scenari, tra cui una venatura più horror per l’intreccio filmico. Quest’ultima ipotesi in effetti non è totalmente da eslcudere, essendo Derrickson noto principalmente per la direzione di pellicole horror, tra cui “The Exorcism of Emily Rose” e “Sinister”.

Derrickson conosce bene il fumetto di “Doctor Strange” e ne è un grande estimatore, tant’è che aveva definito la prima pellicola sullo stregone solo la punta dell’iceberg.

La domanda, però, che tutti si sono posti riguarda il villain di turno, che il regista aveva promesso di introdurre nel secondo film come modo per esplorare più in profondità il personaggio. Si era fatto in precedenza il nome di Nightmare, antagonista di Strange nel comic Doctor Strange, Master of the Mystic Arts: Nightmare”. Se la scelta ricadesse su questo villain, le atmosfere cupe e oscure a cui il regista ci ha abituati nel corso della sua carriera potrebbero di sicuro mettere piede anche in “Doctor Strange 2”.

Erika Micheli

26/01/2017