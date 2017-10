Disney: accantonato definitivamente il progetto Gigantic

“Gigantic”, uno dei prossimi film della Disney che sarebbe dovuto uscire nel 2020, è stato definitivamente archiviato. Il progetto era stato sviluppato come una versione rivisitata della fiaba “Jack and the Beanstalk” – tradotta in italiano in molteplici modi tra cui “Jack e la pianta di fagioli” o “Jack e il fagiolo magico” -, in cui Jack stringe amicizia con un gigante di sesso femminile.

Disney: le dichiarazioni sulla fine di Gigantic

Nello staff Disney la co-sceneggiatrice di “Inside Out” Meg LeFauve e Nathan Greno (regista di “Rapunzel – L’intreccio della torre) si stavano occupando in prima persona del progetto, mentre gli autori delle canzoni di “Frozen” Robert Lopez e Kirsten Anderson-Lopez avrebbero dovuto scrivere le musiche anche per “Gigantic”.

Ed Catmull, presidente dei Walt Disney e Pixar Animation Studios, commenta così la vicenda: “È impossibile sapere come si rivelerà il processo creativo una volta che cominciamo a trattare un progetto, e a volte non ha importanza quanto noi amiamo un’idea o quanto ci mettiamo il cuore, ma semplicemente ci accorgiamo che non potrà funzionare. Con Gigantic siamo proprio arrivati a quel punto fatidico, e nonostante sia stata una decisione difficile per noi stiamo terminando per adesso la pre-produzione. Comunque al momento siamo impegnati a concentrare tutte le nostre energie su un altro progetto in programma, di cui parleremo alla stampa molto presto, probabilmente in uscita al cinema il giorno del Ringraziamento del 2020″.

Dettagli riguardanti questo nuovo progetto non sono ancora stati rivelati, ma numerose voci di corridoio affermano che potrebbe essere una storia dal soggetto originale, non ispirata a fiabe o racconti come nella maggior parte dei casi della Walt Disney Pictures.

Disney: gli altri progetti in cantiere

Oltre all’ancora sconosciuto titolo previsto per fine 2020, la Disney sta mettendo a punto altri due film importanti, per la precisione due sequel. Uno è “Ralph Breaks the Internet: Wreck-It Ralph 2“, secondo capitolo del lungometraggio del 2012 “Ralph Spaccatutto”, mentre l’altro è “Frozen 2“, seguito del pluripremiato “Frozen” del 2013.

L’uscita del primo film è prevista per il 21 novembre 2018, mentre quella del secondo quasi un anno esatto dopo, ovvero il 27 novembre 2019.

Francesco Caiazza

11/10/2017