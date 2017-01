Diego Luna: da Cassian Andor a Tony Montana?

Diego Luna è un attore, regista e produttore cinematografico messicano. E’ noto al pubblico soprattutto per aver interpretato il Capitano Cassian Andor in “Rogue One: A Star Wars Story“, spin-off della saga di “Guerre Stellari”. Ci sono però novità per il nostro bellissimo attore: Diego Luna infatti interpreterà Tony Montana, in “Scarface“, sequel del noto cult con protagonista Al Pacino.

Diego Luna: una nuova avventura

Stando alle ultime discrezioni e dichiarazioni, l’attore messicano Diego Luna, già protagonista di “Rogue One: A Star Wars Story”, sfiderà il grande intramontabule Al Pacino, nel suo storico ruolo, quello del gangster Tony Montana, nel sequel di “Scarface”. Tuttavia l’ingaggio non è stato reso ancora ufficiale dalle parti interessate

Tutti i suoi fan saranno sicuramente curiosi di vedere e valutare l’attore nel suo cimentarsi in un ‘duello’ non da poco. Una vera scommessa, con un grande rischio. Certamente non sarà semplice per Diego Luna reggere il confronto con la fantastica interpretazione che ne ha dato Al Pacino. Ne sarà all’altezza? Oppure no?

Diego Luna dentro e Antoine Fuqua fuori: nuovi progetti

Brutte notizie invece per la regia, dato che il remake di “Scarface” sta subendo una revisione dello staff direttoriale. Infatti Antoine Fuqua, creatore di “Training Day” e “The Equalizer”, entrambi con Denzel Washington, esce dal progetto giustificando di avere altri impegni lavorativi. Fuqua è costretto ad abbandonare per potersi dedicare pienamente al sequel di “The Equalizer”. E’ certo, dunque, che la produzione è alla ricerca di un nuovo director.

Il nuovo Tony Montana sarà un messicano (proprio come Diego Luna), giunto negli USA per costruire un impero secondo il celebre motto : “In questo Paese, devi fare la grana prima. E quando hai fatto la grana, c’hai il potere. E quando hai il potere, c’hai pure le donne. È per questo che bisogna muoversi”.

Resta la curiosità verso questo ennesimo progetto di ‘recupero’ nei confronti di grandi pellicole del passato, nonché un po’ di scetticismo sulle reali potenzialità del nuovo film.

31/01/2017

Roberta Perillo