Regia: Eros D'Antona

Cast: Kateryna Korchynska, David White, Mirko D'Antona, Cinzia Susino, Biagio Sampietro

Genere: Horror, colore

Durata: n/d

Produzione: Italia, 2017

Distribuzione: Movie Planet Group

Data di uscita: 09 Agosto 2018

"Die in One Day - Improvvisa o muori" è una pellicola horror diretta da Eros D'Antona, che mette in scena la storia di un uomo che, senza volerlo, si ritrova a essere spettatore e attore di un sanguinario show.

Die in One Day - Improvvisa o muori: un feroce spettacolo teatrale

Il protagonista di "Die in One Day - Improvvisa o muori" è Richard, separato dalla moglie che gli ha portato via tutto, compresa la figlia.

Proprio mentre cerca di riprendersi la sua bambina, incontra Sasha, giovane ragazza che sogna di diventare un'attrice, che lo convince a prendere parte a un gioco teatrale, che dura ventiquattro ore, e il cui premio finale per la miglior prova è un'ingente somma di denaro.

Richard accetta, perché pensa di risolvere in questo modo i suoi problemi economici e di poter riavere la figlia, ma ben presto questo sogno si trasforma in un incubo, quando si rende conto che quel gioco teatrale è uno show violento e atroce, di cui ormai anche lui fa parte.

"Die in One Day - Improvvisa o muori" è il terzo lungometraggio di Eros D'Antona. Il suo esordio alla regia è avvenuto nel 2012 con il cortometraggio "Mind Trip". Nel 2014 ha realizzato il primo lungometraggio, scritto, diretto e prodotto da lui, "Insane", con il quale ha ricevuto parecchi consensi. Tre anni più tardi, ha portato sul grande schermo la pellicola horror/thriller "Haunted" in lingua inglese.

Kateryna Korchynska, che veste i panni di Sasha, ha partecipato a "Wicked Gift" (2017) diretto da Roberto D'Antona.

David White, che invece intepreta Richard, ha già lavorato con Eros D'Antona in "Haunted".