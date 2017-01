Regia: David Bowers

Cast: Alicia Silverstone, Tom Everett Scott, Jason Drucker, Charlie Wright, Owen Asztalos, Joshua Hoover, Chris Coppola, Carlos Guerrero, Madison Alsobrook, Dylan Walters

Genere: Commedia, Colore

Produzione: USA, 2017

Distribuzione: 20Th Century Fox

Data di uscita: 18 Maggio 2017

"Diary of a Wimpy Kid: The Long Haul" è tratto dal nono libro dell'omonima saga in cui Greg si trova in vacanza. Tutto sembra andare avanti per il meglio quando a sua madre viene in mente l'idea di fare un bel viaggetto tutti insieme. E' così che la famiglia al completo si avventura per un viaggio che si rivelerà pieno di imprevisti; tra improvvisi guasti, alberghi stravaganti, maiali in fuga e gabbiani rompiscatole...