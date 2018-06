Dennis Quaid nei panni di Ronald Reagan

Mark Joseph, il produttore della pellicola biografica sulla vita di Ronald Reagan, ha incontrato 50 amici dell’ex presidente degli Stati Uniti, tra cui i suoi confidenti e membri del gabinetto, ma anche il suo pastore e il chirurgo.

Dennis Quaid vestirà i panni del presidente americano Ronald Reagan

Il lungometraggio biografico ripercorrerà la vita di Ronald Reagan dalla fanciullezza fino alla presidenza, sia degli Stati Uniti che della Screen Actors Guild. A interpretare il presidente nel periodo della sua giovinezza è David Henrie, l’attore meglio conosciuto per il suo ruolo nello show per bambini “I maghi di Waverly”; per quanto riguarda il periodo da adulto, il ruolo sarà assegnato a Dennis Quaid.

Il film dovrebbe anche esplorare il tempo in cui Reagan era governatore della California e il suo ruolo nella distruzione del muro di Berlino, per raccontare, poi, anche i suoi ultimi giorni in cui ha combattuto cotro l’Alzheimer. Esporrà anche la storia di John Hinckley Jr., la cui ossessione per l’attrice Jodie Foster l’ha spinto a compiere un tentato omicidio del presidente repubblicano nel 1981.

Il film, soprannominato “Reagan” è prodotto da Ralph Winter, meglio conosciuto per la sua collaborazione alla serie dei film X-Men.

Intanto Mark Joseph durante un’intervista a THR ha affermato che, per ritrarre accuratamente i dettagli della vita dell’ex presidente, ha deciso di incontrare gli amici di Reagan, tra cui il suo pastore e il chirurgo che gli ha salvato la vita dopo che Hinckley Jr. gli ha sparato.

Mentre Quaid sostiene che “Reagan era un essere umano affascinante e multiforme e questo film cattura la sua umanità. Stiamo facendo una pellicola adatta sia per i repubblicani che per i democratici, un approccio uguale quello che Reagan ha usato nella sua politica. Non vedo l’ora di cominciare il lavoro.”

Il film da 21 milioni di dollari sarà diretto da Sean McNamara, il regista che recentemente ha realizzato “The Miracle Season”, un dramma sportivo con Erin Moriarty e Helen Hunt e William Hurt e che nel 2011 ha anche diretto “Soul Surfer ” e diversi show per Nickelodeon e Disney Channel.

Intanto i produttori affermano che il rilascio della pellicola biografica, scritta da Howie Klausner e basata su due biografie dell’autore Paul Kengor, è previsto per l’estate 2019.

Marina Kozak

21/06/2018