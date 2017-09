Denis Villeneuve: il regista di “Blade Runner 2049” alla regia di “Cleopatra”

Che fosse uno dei registi più innovativi e all’avanguardia degli ultimi anni lo avevamo già capito con “Sicario” e “Arrival”. In attesa di vedere al cinema il suo ultimo progetto, “Blade Runner 2049”, Denis Villeneuve è in trattative per dirigere “Cleopatra”.

Denis Villeneuve in trattative per dirigere “Cleopatra”

“Cleopatra” è un progetto a cui la Sony pensava da tempo; trapelò perfino la notizia del coinvolgimento di Angelina Jolie come protagonista e di David Fincher come regista. Ora, pare che qualcosa si stia muovendo e il film potrebbe tornare in pista con il regista Denis Villeneuve.

Basato su uno dei libri più venduti di Stacy Schiff, “Cleopatra: A Life” mette in luce l’abilità strategica della nota imperatrice egiziana, una potente e accorta figura femminile in grado di manipolare gli uomini più potenti dell’epoca, come Marco Antonio e Giulio Cesare.

David Scarpa (“The Day the Earth Stood Still”) scriverà la sceneggiatura, mentre Scott Rudin e Amy Pascal produrranno la pellicola tramite la loro Scott Rudin Productions e Pascal Pictures.

“Cleopatra” è stato un dei progetti più chiacchierati del 2014, in seguito al famoso attacco hacker subito dalla Sony, che portò alla pubblicazione di email private della nota casa di produzione e, in una di queste, Scott Rudin chiamò Angelina Jolie “fuori di testa” riguardo al film. In un’intervista con il New York Times la Jolie dichiarò di essere a conoscenza delle email, ma scelse di non leggerle.

Denis Villeneuve: i registi che sono stati legati al progetto

Numerosi registi sono stati legati al progetto, tra cui David Fincher, Ang Lee e James Cameron. Denis Villeneuve, che ha conquistato l’attenzione delle critica con “Sicario” e “Arrival”, ha dimostrato di non aver paura di intraprendere progetti di alto profilo e dal grosso budget.

Vedremo il suo ultimo progetto al cinema, “Blade Runner 2049”, a partire dal 5 ottobre.

Silvia D’Ambrosio

28/09/2017