Dei - Recensione: un’opera prima autobiografica di Cosimo Terlizzi

Il giovane Martino (Luigi Catani) vive con la famiglia nelle campagne del barese. All’università incontra la bella e sofisticata Laura (Martina Catalfamo). Sarà lei il Deus ex Machina che gli cambierà la vita, trascinandolo in un mondo fatto di trasgressioni e creatività. L’artista e performer pugliese porta sul grande schermo la sua adolescenza.

Una pellicola con un cast eccellente di attori giovanissimi

Inizia con lo sguardo in camera di un giovane bello come un Dio greco, la storia molto personale del regista Cosimo Terlizzi. Martino, il suo alter ego è un sognatore che desidera uscire dall’ambiente gretto in cui è nato. Suo padre Nicola (Fausto Marciano) raccoglie pezzi di ferro per venderli e la madre Anna (Carla Di Girolamo) è una donna oppressa dalla religione. L’unica ricchezza della famiglia è un prezioso ulivo centenario dalla forte valenza simbolica. Dietro l’angolo, c’è la cultura universitaria dove si parla di divinità greche. E queste diventano per il giovane sognatore gli abitanti di una strana comune nel cuore della Bari vecchia. Ettore (Andrea Arcangeli), Andrey (Andrea Piccirillo) e l’arrogante Louis (Matthieu Dessertine), capitanati da Laura accolgono Martino e la sua amica Valentina (Angela Curri) nel loro stravagante universo fatto di musica e droghe lisergiche. E’ l’inizio di un viaggio iniziatico per quello che diventerà anni dopo un artista conclamato. Il nuovo e il vecchio, rappresentato dal legame forte con la terra sono le basi di un percorso visionario girato tra paesaggi iconici pugliesi.

Dei: Un’opera carica di simbolismi

Il primo lavoro di Terlizzi è carico di poesia, spesso nascosta da brutture come la ferraglia attorno all’albero nel giardino di casa. Solo Martino, nel suo viaggio interiore riesce a vedere ciò che è invisibile agli occhi. Come un novello Piccolo Principe scopre creature dionisiache come il conturbante Andrej o la bella Laura, tra cui non sa scegliere. L’omosessualità e la scoperta della propria identità vengono raccontate attraverso sogni a occhi aperti visti dagli occhi del protagonista. Tutti gli attori sono giovanissimi e molto in parte a iniziare da Luigi Catani, molto ben supportato dal resto del cast. Bello il finale, in omaggio alla terra di Puglia, che permea tutta la narrazione.

Ivana Faranda