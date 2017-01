Deadpool e Wolverine: probabile incontro tra i due eroi

Deadpool e Wolverine: Ryan Reynolds prepara il pubblico per un possibile incontro ravvicinato trai i due eroi.

Deadpool e Wolverine: lo scetticismo di Hugh Jackman

Qualche tempo fa sul web si vociferava di un possibile cammeo di Ryan Renolds nel ruolo di Deadpool sul film “Logan”, diretto da James Mangold. Il tutto è stato subito smentito, ma nonostante ciò, sono continuati i dibattiti di chi sostiene che Deadpool e Woverine si incroceranno nel loro cammino, per dar vita ad un nuovo film insieme. L’idea per molti è a dir poco entusiasmante, ma di fronte a queste notizie, Hugh Jackman non può fare a meno di esternare il proprio scetticismo.

E’ stato lo stesso Reynolds a rilasciare un’intervista a Variety riguardo questa particolare questione dichiarando quanto segue: ” Amo interpretare Deadpool, finchè vorranno me nei suoi panni. Abbiamo idee e riferimenti per vari film. [In merito a Hugh Jackman] non ho idea se sarò in grado di fargli cambiare idea”, anche perchè l’attore ha affermato che il film “Logan” sarà l’ultimo su cui egli appararirà nei panni di Wolverine.

Malgrado Hugh Jackman sia intenzionato ad abbandonare il ruolo del famoso mutante, non vuol dire che abbia rifiutato definitivamente la possibilità di realizzare una pellicola in compagnia di Deadpool, ma ha voluto a sottolineare quelle che sono, le sue perplessità riguardo il progetto: ” Su questo tendo a esitare. Anche a livello di tempistiche, potrebbe non essere un buon momento.”

Reynolds ha dichiarato invece di essere pronto per la realizzazione di un cortometraggio con entrambi gli eroi sullo stesso, ma non vuole che i due si incrocino solamente per qualche sketch.

Qualche giorno fa l’attore ha ribadito che il film diretto da Mangold ha uno stile assolutamente diverso rispetto a quello di Tim Miller, affermando quindi che: “Mi piacerebbe un film con Deadpool e Wolverine, ma Logan è un lungometraggio che ha perfettamente vita propria. Quello sbocciato vestito di rosso non si integrerebbe con il tono del film.”

Nascerà qualcosa di interessante da questa proposta o rimarrà tutto solamente un’ipotesi? non rimane che attendere nuovi aggiornamenti.

Corrado Zocco

05/01/2016