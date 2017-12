Regia: David Leitch

Cast: Ryan Reynolds, T.J. Miller, Brianna Hildebrand, Josh Brolin, Zazie Beetz. Karan Soni, Stefan Kapicic, Morena Baccarin, Eddie Marsan, Jack Kesy, Leslie Uggams

Genere: Azione, colore

Durata: 100 minuti

Prosuzione: USA, 2018

Distribuzione: 20th Century Fox

Data di uscita: 31 maggio 2018

Torna nelle sale il supereroe più chiacchierone e senza peli sulla lingua dei fumetti Marvel, Deadpool. In “Deadpool 2” oltre ai protagonisti mutanti del primo film come Colosso e Testata Mutante Negasonica, entreranno in scena altri personaggi con poteri straordinari come Domino, Black Tom Cassidy e Cable, che per molti versi viene visto come l’opposto dell’eroe mascherato di rosso. Il ritorno dell’irriverente Deadpool, più sboccato che mai segna ancora una volta la voglia della 20th Century Fox di diversificarsi dall’Universo Cinematografico Marvel.

Deadpool 2: il ritorno del supereroe anticonformista

La produzione del film “Deadpool 2”, è stata molto travagliata già dal suo inizio. Il cambio di regia da Tim Miller a David Leitch (“John Wick”, “Atomica Bionda”) per disaccordi con il protagonista Ryan Reynolds, è stato solo il primo imprevisto di una sequenza di eventi che ha portato vari slittamenti nelle riprese del film.

Il cast di “Deadpool 2”, invece non ha risentito di tutte queste complicazioni, visto che è rimasto inalterato rispetto al primo film, con l’aggiunta di Zazie Beetz nel ruolo di Domino, Jack Kesy nel ruolo di Black Tom Cassidy e Josh Brolin nel ruolo di Cable.

Proprio Josh Brolin è già impiegato in un altro personaggio dei fumetti Marvel, il potente Thanos, ma visto che sono due produzioni differenti (Marvel Studios e 20th Century Fox) nessun problema sussiste.

Nel ruolo del protagonista ritorna Ryan Reynolds che ha inseguito questo ruolo per dieci anni prima dell’inizio del primo film e sembra proprio non considerare l’ipotesi di abbandonarlo.

La sceneggiatura di “Deadpool 2”, è stata un’altra volta affidata a Rhett Reese e Paul Wernick, visto il buon successo della prima. La colonna sonora invece passa a Tyler Bates (“Guardiani della Galassia”, “John Wick”, “Watchmen”).

La 20th Century Fox ha dichiarato che già esiste un progetto per un sequel che includerà anche la squadra X-Force.