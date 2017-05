Deadpool 2: chi sarà l’interprete del nuovo villain?

Trapelano le prime indiscrezioni su “Deadpool 2”, l’eroe Marvel più sboccato di sempre pare abbia trovato l’interprete del nuovo villain.

Deadpool 2: Jack Kesy sarà Black Tom?

La 20th Century Fox sta lavorando al sequel di “Deadpool 2”, film sul supereroe Marvel che nel 2016 ha incassato la colossale cifra di 783 milioni di dollari, diventando uno dei film vietati ai minori più visti di sempre.

Deadline afferma che l’attore Jack Kesy è entrato in trattativa con la casa di produzione per il ruolo del villain. Non è ancora chiaro di quale personaggio si tratti ma, secondo alcune indiscrezioni, potrebbe essere Black Tom, character apparso nei fumetti come villain degli X-Men e dello stesso Deadpool. Black Tom è un mutante nato a Dublino che ha il potere di manipolare e di trarre energia da tutto ciò che è vegetale.

Per il momento non è dato sapere se sarà affiancato da altri cattivi o se sarà solo. Jack Kesy non sarebbe l’unica new entry del cast. Prima di lui, Josh Brolin ha confermato la sua entrata nel mondo Marvel nei panni di Cable, il possente mutante dai poteri telepatici e telecinetici.

Confermato, invece, il cast del primo capitolo: Ryan Reynolds tornerà a vestire i panni di Deadpool, affiancato da Morena Baccarin come la sua fidanzata, Leslie Uggams come Al, Stefan Kapacic come Colosso e Brianna Hildebrand come Testata Mutante Negasonica.

“Deadpool 2” sarà diretto da David Leitch e uscirà il 1 Giugno 2018.

“Deadpool 2”: chi è Jack Kesy?

Il futuro villain che dovrà confrontarsi con Deadpool è conosciuto al grande pubblico per il suo ruolo nella serie tv “The Strain”, una rock star, tra i primi passeggeri dell’aereo ad essere infettato dal virus che li ha trasformati in vampiri.

Lo vedremo prossimamente in “Baywatch” e nel film “Horse Soldiers”, accanto a Chris Hemsworth e a Michael Shannon.

Silvia D’Ambrosio

25/05/2017