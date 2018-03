Deadpool 2: On line il nuovo trailer

È stato rilasciato, dopo l’annuncio dei giorni scorsi, il nuovo trailer di “Deadpool 2” il supereroe più chiacchierone e senza peli sulla lingua dei fumetti Marvel. La pellicola in questione è l’undicesimo film della saga sugli X-Men, sequel di Deadpool.

Deadpool 2: World’s Best Lover, un sogno che diventa realtà

Dopo essere sopravvissuto a un attacco di bovini quasi fatale, uno sfigato chef di caffetteria (Wade Wilson) lotta per realizzare il suo sogno di diventare il barista più cool di Mayberry e allo stesso tempo imparare a gestire il suo perso senso del gusto. Cercando di riconquistare la sua spezia per la vita, così come un condensatore di flusso, Wade deve combattere i ninja, la yakuza e un branco di cani sessualmente aggressivi, mentre viaggia in giro per il mondo per scoprire l’importanza della famiglia, dell’amicizia e del sapore. un nuovo gusto per l’avventura e guadagnare l’ambito titolo di tazza di caffè di World’s Best Lover.

Ryan Reynolds dopo “Deadpool” tornerà a vestire i panni del supereroe Marvel anticonformista in “Deadpool 2“. Il cast non ha subito notevoli alterazioni, anzi ci sono delle new entry. Zazie Beetz interpreterà Domino, Jack Kesy (“12 Strong – The Declassified True Story of the Horse Soldiers”, “Il giustiziere della notte“) nel ruolo di Black Tom Cassidy e Josh Brolin (“I guardiani della galassia“, “Ave, Cesare!“, “Avengers: Infinity War“) nel ruolo di Cable.

La produzione di“Deadpool 2” non è stata delle più semplici. Il regista del primo film, Tim Miller è stato sostituito da David Leitch (“V per vendetta“, “Professione assassino“) per alcune divergenze con Ryan Reynolds.

Per la goia degli appassionati Marvel, la 20th Century Fox ha dichiarato che esiste già un progetto per un sequel che includerà anche la squadra X-Force.

Non ci resta che attendere il 15 maggio per vedere il supereroe più divertente di nuovo sul grande schermo.

Matteo Farinaccia

23/03/2018