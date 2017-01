Deadpool 2: lo script come base per la X-Force

Deadpool 2: gli sceneggiatori parlano di come verrà introdotta la X-Force nel sequel della pellicola che ha avuto davvero molto successo.

Deadpool: l’intervista del Collider a Rhett Reese e Paul Wernick

durante un’intervista rilasciata al Colider, gli sceneggiatori di “Deadpool 2” , Rhett Reese e Paul Wernick, hanno accennato al fatto che il sequel del film metterà le fondamenta per la realizzazione della X-Force.

Inoltre, nel secondo capitolo della saga, faranno la loro comparsa Cable e Domino, ma nonostante questo si cercherà di non aggiungere troppi particolari che sovraccarichino lo script.

Reese: “C’è una responsabilità nei confronti dell’universo della X-Force, e credo che non deluderemo i fan con Deadpool 2, con la creazione della X-Force e molto altro.”

Wernick: “Vogliamo raccontare una storia di Deadpool nel migliore dei modi. Ma credo che abbiamo anche la responsabilità di pensare ad un universo più ampio, in modo che la Marvel possa inserire tutti i tasselli nel posto giusto. Alcuni di questi film sono imbottiti e quasi soffocati dalla necessità di inserire al loro interno svariate cose differenti che poi si perdono per strada, e vogliamo evitare che questa cosa ci faccia del male. Vogliamo accennare alcune cose, pianificare alcuni personaggi e offrire qualche indizio, ma siamo molto, molto consapevoli di voler realizzare un film di Daedpool.”

Reese: “Il suo scopo non è istituire la X-Force. Probabilmente vedremo qualcosa a riguardo, ma la sua unità non sarà nei nostri pensieri fino al terzo film.”

Deadpool 2: trama e cast dell’attesissima pellicola

Nei primissimi mesi quando è stato avviato il progetto del sequel, era noto a tutti che Lizzy Caplan, Mary Elizabeth Winstead, Sienna Miller, Sofia Boutella (che ha lavorato in “Kingsman: The Secret Service” e “Star Trek Beyond“), Stephanie Sigman (“Spectre,”e “Miss Bala“), e Sylvia Hoeks (di “Blade Runner 2049“), erano in corsa per ottenere la parte nel nuovo film “Deadpool 2”. La rivista Variety ultimamente ha aggiunto altri nomi alla già cospicua lista di attori che ambiscono ad un ruolo nel sequel. Tra questi vi è la supermodella Kelly Rohrbach (già nel cast di “Baywatch” che uscirà il prossimo anno), Ruby Rose (che lavora nel cast della serie televisiva statunitense “Orange is The New Black” ed ha lavorato anche nel sequel di ”John Wick: Chapter 2”) e Eve Hewson (di “The Knick”, altra serie televisiva statunitense di notevole successo su Netflix).

Il sequel del film si ispirerà come al solito al fumetto dell’anti-eroe chiacchierone Wade Wilson della Marvel. Deadpool, era un ex-agente della Special Forces. A seguito di un esperimento mal riuscito, egli acquista il potere del Fattore Rigenerante, dando vita ad una serie di avventure con un grande senso dell’umorismo, con il quale Deadpool darà vita ad un’estenuante caccia alla ricerca di colui che gli ha quasi rovinato l’esistenza.

Corrado Zocco

16/01/2017