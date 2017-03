Deadpool 2: l’attrice Zazie Beetz sarà Domino

Nelle ultime ore è stato annunciato che l’attrice Zazie Beetz, conosciuta soprattutto per il ruolo di Vanessa nella serie TV “Atlanta”, è entrata ufficialmente nel cast del sequel di “Deadpool”, il film sull’antieroe più sfrontato del grande schermo.

Deadpool 2: l’annuncio su Twitter di Ryan Reynolds

Nessuno aveva mai parlato di Zazie Beetz come possibile candidata per entrare nella squadra di “Deadpool 2” ma la 20th Century Fox, contro ogni pronostico, ha scelto l’attrice americana, originaria di Berlino, per vestire i panni della mutante mercenaria. A diffondere la notizia tra i fan è stato proprio Deadpool in persona: Ryan Reynolds, che sul suo account ufficiale Twitter ha pubblicato due ironiche foto per presentare al pubblico la new entry del gruppo. Un annuncio in perfetto stile Deadpool!

Zazie Beetz è apparsa recentemente nella serie TV antologica, targata Netflix, “Easy”, resa disponibile dalla piattaforma il 22 Settembre 2016. Ora alla bella Zazie è stato affidato un ruolo a dir poco esplosivo: nel nuovo sequel sarà Domino, personaggio dei fumetti della Marvel Comics creato da Fabian Nicieza e Rob Liefeld. In realtà la mutante si chiama Neena Thurman ed è stata scelta dal governo per un progetto top-secret che mira a creare l’arma vivente più devastante e perfetta mai creata. Unica sopravvissuta all’esperimento, diventerà una mercenaria del governo, disposta a tutto pur di eseguire gli ordini: spietata, crudele, abilissima nei combattimenti corpo a corpo e nell’utilizzo delle armi. Il suo potere più straordinario, però, è quello di poter cambiare la realtà, volgendo a suo piacimento gli avvenimenti verso la cattiva o la buona sorte: una donna letale.

Deadpool 2: una ventata di aria fresca e risate

Zazie Beetz Effect. pic.twitter.com/Kvtyk1aI7O — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) 9 marzo 2017

Domino (Zazie Beetz) potrebbe portare una ventata di aria fresca nella storia di “Deadpool” e, sicuramente, scatenare molte risate e situazioni esilaranti: vi immaginate l’irriverente eroe alla prese con una mutante in grado di generare un ‘campo di fortuna’ che le rende favorevole qualsiasi evento? Ci possiamo aspettare veramente di tutto ma alcune caratteristiche di Neena Thurman possono essere intuite dalla descrizione per il casting call: “Ha una personalità arguta. Neena è una ragazza tosta che non ammette stupidaggini, e raramente mostra i suoi sentimenti. Molto esperta, estremamente sicura di sé e corazzata da… beh, una corazza… nonché da un sarcasmo a prova di proiettile. Ma nell’intimo è ancora vulnerabile, e alcuni residui di umanità tenera e pulsante restano intatti sotto al suo guscio (…)”

Veramente una bella opportunità per Zazie Beetz che potrà mostrare al meglio le sue doti recitative. “Deadpool 2”, inoltre, si presenta rinnovato già in partenza rispetto al primo capitolo: non solo nuovi attori ma non dimentichiamo che si è aggiunto anche un nuovo regista. Infatti, dopo l’abbandono di Tim Miller, la direzione del sequel è stata affidata a David Leitch (John Wick) che dal 1 Maggio prossimo darà il via alle riprese a Vancouver, in Canada.

10/03/2017

Ludovica Attenni