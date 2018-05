Deadpool 2 - Recensione: la morte non è mai stata così divertente

Nonostante le sue avventure siano per ora ancora scollegate dal grande Universo Cinematografico Marvel, Deadpool è diventato in pochissimo tempo uno dei supereroi più amati dai fans di tutto il mondo. Supereroe non tanto, visto che il personaggio è sempre stato definito più che altro un anti-eroe per la sua morale questionabile e la tendenza ad uccidere con frequenza.

"Deadpool 2" si conferma essere semplicemente ciò che tutti volevano: un seguito sulla stessa linea del primo, senza grandi stravolgimenti, ricco di irriverenza e totalmente privo della quarta parete che separa normalmente lo spettatore dalla storia sullo schermo. Fin dai titoli d'apertura il film mette in primo piano il suo volersi prendere in giro, l'ironia che riconosciamo già come quella caratteristica di Deadpool, e nonostante la pellicola apra con una sequenza drammatica, il tono rimane sempre leggero, estremamente poco realistico; un marchio di fabbrica riconoscibile del protagonista.

Nuovi personaggi fanno il loro ingresso in questo secondo capitolo, alcuni assolutamente epici, altri un po' meno: la squadra speciale che crea Deadpool per affrontare Cable, la X-Force, è al centro di una delle scene più belle di sempre tra tutti i cinecomics creati finora. Domino, la donna il cui superpotere è "essere fortunata", rimane subito simpatica con il suo sorriso accattivante.

Deadpool 2: in un mare d'oro, non tutto luccica

"Deadpool 2" è bello e geniale come il primo capitolo, ma qualcosa di poco funzionante lo troviamo anche qui: primo tra tutti Russell Collins/Firefist, il ragazzino che Deadpool incontra sul suo percorso e che deve salvare da una pessima scelta di carriera. Russell non brilla né come personaggio né come recitazione e l'empatia che genera nello spettatore è assolutamente nulla; si può incredibilmente dire per la prima volta che Ryan Reynolds non è l'attore peggiore in un film!

Anche Cable, nonostante l'interpretazione in questo caso sia ottima, è poco carismatico come villain e non lascia una forte impronta sulla pellicola. In generale è indubbiamente difficile superare l'incredibile risultato che sono riusciti ad ottenere con il carattere di Deadpool, con il suo immenso carisma, teatralità e irriverenza, anche se il suo amico tassista indiano, che già nel primo episodio si era fatto amare, è un a figura secondaria grandiosa e una spalla perfetta.

"Deadpool 2" è da vedere assolutamente, e non perché è un prodotto Marvel ed è quindi quasi "obbligatorio" vederlo per tenersi al passo, ma perché è un film ben fatto, divertente e senza ombra di dubbio, originale e poi nelle scene post-credits c'è finalmente ciò che tutti i fans hanno sempre desiderato vedere.

Valeria Brunori