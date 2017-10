DC’s Legends of Tomorrow: alcune voci collegano Grodd al Vietnam

“DC’s Legends of Tomorrow”, la serie tv americana spin – off delle celeberrime “Arrow” e “The Flash”; dopo un rilevante successo di pubblico, sta per tornare sul piccolo schermo per il terzo capitolo della sua avventura. Secondo alcune voci di corridoio, il supercattivo Gorilla Grodd farà la sua comparsa per modificare gli eventi della storia.

DC’s Legends of Tomorrow: Grodd colpevole della guerra in Vietnam?

Dopo due gloriose e seguitissime stagioni, lo show televisivo “DC’s Legends of Tomorrow” farà il suo ritorno con nuove succosissime puntate, per la gioia dei fan.

Il telefilm è ambientato nel 2166, anno in cui un terribile dominatore assetato di potere di nome Vandal Savage, ha conquistato il mono eliminando la famiglia di Rip Hunter, viaggiatore del tempo con un grande segreto. L’uomo ha formato una squadra di uomini straordinari per dargli la caccia e bloccare il suo malvagio operato; ma i “Signori del Tempo” cercando di mettergli i bastoni fra le ruote.

Secondo alcune indiscrezioni il personaggio di Gorilla Grodd, villain legato a “The Flash”, farà il suo ingresso nella serie in qualità i nemico numero uno; nella puntata 307 intitolata “Welcome to the Jungle”. L’episodio sarà ambientato verso la fine degli anni ’60 e a quanto pare Grodd sarà coinvolto nei fatti storici che portarono alla guerra del Vietnam, intenzionato a trasformare il conflitto in una “Terza Guerra Mondiale”.

DC’s Legends of Tomorrow: sbalzi temporali e avventura nella prossima stagione

Ciò che è successo nella scorsa stagione, infatti, avrà gravissime conseguenze per le nostre Leggende che, malgrado essere riuscite nell’impresa di sconfiggere la Legion of Doom, hanno intaccato irreparabilmente la timeline dell’universo, creando incredibili paradossi temporali che collegheranno grandi personaggi e fatti storici ai protagonisti di “DC’s Legends of Tomorrow”. Persone, animali e oggetti del ‘futuro’ in cui è ambientato lo show, sono andati perduti tra le trame della storia e sarà compito dei nostri eroi riportare ogni cosa al suo posto prima che il flusso del tempo collassi su se stesso. Riusciranno i nostri beniamini a compiere l’impresa?

Ilaria Romito

02/10/2017