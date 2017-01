DC: in lavorazione un film con protagonista Dwayne Johnson

Come la Marvel, anche la DC cerca di creare un proprio universo cinematografico con film su alcuni personaggi minori, questa volta persino un cattivo.

Dal 2014 infatti la Warner ha in lavorazione un lungometraggio su Shazam, supereroe acquisito dalla DC Comics nel 1972 dopo il fallimento della Fawcett Comics, per la quale era stato creato nel 1940. Era precedentemente noto col nome di Captain Marvel (ribattezzato poiché l’omonimia con un altro eroe avrebbe creare confusione).

Fino ad ora non molte informazioni erano state diffuse, ma secondo quanto riportato dall’Hollywood Repoter, pochi giorni fa Dwayne Johnson ha avuto un incontro per discutere del progetto con uno dei due capi della DC Films, Geoff Johns. I due sembra che abbiano discusso a lungo e abbiano deciso di aggiungere un secondo film da sviluppare simultaneamente con il ruolo di protagonista affidato a quello che sarebbe dovuto essere la minaccia del film originario: il cattivo Black Adam, che secondo voci non confermate dovrebbe fare la sua prima apparizione nel cinecomic dedicato ad Aquaman, la cui presentazione è prevista per il prossimo anno.

Al lavoro sulla sceneggiatura di Shazam per adattarla a questo spin-off parrebbe esserci il quasi esordiente Henry Gayden. Non è ancora chiaro se questo grande cambiamento farà slittare l’uscita dei film, prevista per il 5 aprile 2019. Staremo a vedere.

Giovanni Picano

20/01/2017