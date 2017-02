Regia: Jon Nguyen, Neergaard Holm, Rick Barnes

Cast: David Lynch

Genere: Dcoumentario, Colore

Durata: 90 minuti

Produzione: Usa, 2016

Distribuzione: Wanted

Data di uscita: 20 Febbraio 2017

"David Lynch - The Art Life" è documentario meta-cinametografico, dove tre registi seguono i passi di uno dei loro più grandi colleghi della storia del cinema. Viene mostrate le tappe della sua vita artistica, come dice il titolo, dall'inizio della sua formazione alla sua consacrazione, insomma uno sguardo all'interno del cinema tramite il cinema!

David Lynch è un vero e proprio artista visionario, esplorando la sua vita scopriamo come si sia sempre distinto sin da bambino e come la sua straordinaria mente crei disegni cinematografici che tanto associamo a lui. Un genio dell'arte in todo, un pittore (lo è davvero) che dipinge sullo schermo immagini che creano angoscia e fascinazione in chi le guarda, dal quadro alla sperimentazione visionaria.

I registi di "David Lynch - The Art Life" sono i collaboratori abituali di Lynch, ma è lui stesso a mostrarci la sua vita, portandoci passo dopo passo nel baratro del suo mondo e trascinarci al suo interno, mentre lo vediamo intento a creare e a raccontarci di sè. Si critica, si descrive e ci fa penetrare nel suo intimo, dove vediamo le sue figure familiari della moglie e delle figlie fino al rapporto instabile col padre, che non ha mai accettato il lavoro del figlio.

David Lynch - The Art Life: Chi è David Lynch?

David Lynch è noto per grandi progetti e magnifiche pellicole, dal primo "Eraserhead - La mente che cancella" ad "The Elephant Man", in cui ha collaborato con Anthony Hopkins e John Hurt, giungendo agli ultimi lavori, i visionari "Mulholland Drive" e "Inland Empire - L'impero della mente". In verità, non è ricordato solo per l'impegno nel cinema, ma anche "I segreti di Twin Peaks", la serie tv degli anni '90, che ha avuto così tanto successo come cult da essere ripresa nel 2017 .