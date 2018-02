David Leitch in trattative per lo spin-off di Fast & Furious

Il regista del prossimo “Deadpool 2” è attualmente in trattative per dirigere lo spin-off di “Fast & Furious” con protagonisti Dwayne “The Rock” Johnson e Jason Statham.

David Leitch potrebbe unirsi alla famiglia dei “Furious”

David Leitch è considerato uno dei migliori cineasti d’azione che attualmente lavorano nel campo. Ha esordito positivamente con “John Wick” e con “Atomica Bionda” è riuscito a fare doppietta.

Ora è in trattative per dirigere lo spin-off di Fast & Furious in cui i protagonisti saranno Luke Hobbs, l’agente del servizio di sicurezza diplomatica interpretato da Dwayne Johnson, e Deckard Shaw (Jason Statham) , un assassino che è stato uno dei principali cattivi del franchise prima di essere riscattato e di unirsi al gruppo eterogeneo di antieroi che compongono l’appello.

L’uscita del film è stata fissata dalla Universal per il 26 luglio 2019, e la sceneggiatura è stata affidata a Chris Morgan, autore degli ultimi sette film della saga.

La serie di Fast & Furious è uno dei gioielli della corona per la Universal, ha incassato complessivamente in tutto il mondo oltre 5,1 miliardi di dollari. Lo studio di produzione sta cercando modi per prolungare un franchise che è stato nella corsia di sorpasso dal 2001.

I film di Leitch sono diventati famosi per le loro inarrestabili sequenze d’azione, tanto inventive quanto lo scricchiolio delle ossa e il crivello di proiettili. David Leitch inizialmente lavorava come coordinatore degli stuntman e successivamente ha iniziato a lavorare come regista della seconde unità.

Ha collaborato in pellicole come “Ninja Assassin” e “Captain America: Civil War”. Insieme al suo collega Chad Stahelski hanno esordito al cinema nel 2014 con “John Wick”, un film con Keanu Reeves che all’uscita nelle sale fu molto apprezzato dalla critica. Nel 2017 lascia la regia del secondo capitolo al collega e amico per potersi dedicare al suo nuovo lavoro “Atomica Bionda” insieme a Charlize Theron. Nel 2018 uscirà la sua nuova pellicola “Deadpool 2”, incentrato sull’omonimo mercenario mutante della Marvel, interpretato da Ryan Reynolds.

Riccardo Careddu

08/02/2018